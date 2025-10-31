Рейтинг@Mail.ru
Дегтярев назвал важным решение CAS по российским саночникам
20:13 31.10.2025
https://ria.ru/20251031/degtyarev-2052200273.html
Дегтярев назвал важным решение CAS по российским саночникам
Дегтярев назвал важным решение CAS по российским саночникам
Министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев назвал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по российским саночникам... РИА Новости Спорт, 31.10.2025
2025-10-31T20:13:00+03:00
2025-10-31T20:13:00+03:00
спорт, санный спорт , михаил дегтярев, спортивный арбитражный суд (cas), олимпийский комитет россии (окр), международная федерация санного спорта (fil)
Спорт, Санный спорт , Михаил Дегтярев, Спортивный арбитражный суд (CAS), Олимпийский комитет России (ОКР), Международная федерация санного спорта (FIL)
Дегтярев назвал важным решение CAS по российским саночникам

Дегтярев назвал важным прецедентом решение CAS по российским саночникам

© Фото : пресс-служба губернатора Тульской областиМинистр спорта России Михаил Дегтярев во время встречи с губернатором Тульской области Дмитрием Миляевым
Министр спорта России Михаил Дегтярев во время встречи с губернатором Тульской области Дмитрием Миляевым - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Тульской области
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев назвал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по российским саночникам важным прецедентом, признающим недопустимость дискриминации спортсменов из России.
В пятницу CAS признал неправомерным недопуск российских саночников до международных соревнований со стороны Международной федерации санного спорта (FIL). При этом CAS отклонил требование спортсменов о немедленном допуске к турнирам.
"Наравне с аналогичными решениями по бобслею и настольному теннису это очередной важный судебный прецедент, признающий недопустимость дискриминации спортсменов из России. Олимпийский комитет России продолжит отстаивать права российских лыжников и других наших спортсменов на участие в международных соревнованиях", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
Исполком FIL 2 марта 2022 года отстранил россиян от участия в международных стартах и запретил проведение турниров под эгидой FIL в России. Федерация санного спорта России (ФССР) подала апелляцию, арбитражный суд FIL ее удовлетворил - представители ФССР в комиссиях FIL, спортивные функционеры и официальные лица были восстановлены в своих правах, был отменен запрет на проведение в России мероприятий, санкционированных FIL. Однако Международная федерация санного спорта проигнорировала решение собственного арбитражного суда о приостановке санкций и отказалась их снимать. Были приняты изменения в устав FIL, позволяющие регулировать чрезвычайные случаи, подобные ситуации между Россией и Украиной.
Санный спорт. II этап Кубка мира. Мужчины - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Российских саночников допустили до мировых турниров в нейтральном статусе
31 октября, 18:04
 
Спорт Санный спорт Михаил Дегтярев Спортивный арбитражный суд (CAS) Олимпийский комитет России (ОКР) Международная федерация санного спорта (FIL)
 
