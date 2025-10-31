Дегтярев назвал важным решение CAS по российским саночникам

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев назвал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по российским саночникам важным прецедентом, признающим недопустимость дискриминации спортсменов из России.
В пятницу CAS признал неправомерным недопуск российских саночников до международных соревнований со стороны Международной федерации санного спорта (FIL). При этом CAS отклонил требование спортсменов о немедленном допуске к турнирам.
«
"Наравне с аналогичными решениями по бобслею и настольному теннису это очередной важный судебный прецедент, признающий недопустимость дискриминации спортсменов из России. Олимпийский комитет России продолжит отстаивать права российских лыжников и других наших спортсменов на участие в международных соревнованиях", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
Исполком FIL 2 марта 2022 года отстранил россиян от участия в международных стартах и запретил проведение турниров под эгидой FIL в России. Федерация санного спорта России (ФССР) подала апелляцию, арбитражный суд FIL ее удовлетворил - представители ФССР в комиссиях FIL, спортивные функционеры и официальные лица были восстановлены в своих правах, был отменен запрет на проведение в России мероприятий, санкционированных FIL. Однако Международная федерация санного спорта проигнорировала решение собственного арбитражного суда о приостановке санкций и отказалась их снимать. Были приняты изменения в устав FIL, позволяющие регулировать чрезвычайные случаи, подобные ситуации между Россией и Украиной.