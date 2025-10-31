Рейтинг@Mail.ru
Новый кабмин Чехии поддержал членство страны в ЕС и НАТО - РИА Новости, 31.10.2025
22:35 31.10.2025
Новый кабмин Чехии поддержал членство страны в ЕС и НАТО
Новый кабмин Чехии поддержал членство страны в ЕС и НАТО - РИА Новости, 31.10.2025
Новый кабмин Чехии поддержал членство страны в ЕС и НАТО
Приверженность Чехии прозападной ориентации и членству в ЕС и НАТО, а также отказ от перехода страны к евровалюте носят ключевой характер во внешнеполитической... РИА Новости, 31.10.2025
в мире, чехия, польша, словакия, петр павел, андрей бабиш, евросоюз, нато
В мире, Чехия, Польша, Словакия, Петр Павел, Андрей Бабиш, Евросоюз, НАТО
Новый кабмин Чехии поддержал членство страны в ЕС и НАТО

Новый кабмин Чехии поддержал членство страны в ЕС и НАТО и сохранение нацвалюты

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Виды Праги с горы Метроном
Виды Праги с горы Метроном - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Виды Праги с горы Метроном. Архивное фото
ПРАГА, 31 окт – РИА Новости. Приверженность Чехии прозападной ориентации и членству в ЕС и НАТО, а также отказ от перехода страны к евровалюте носят ключевой характер во внешнеполитической деятельности будущего нового правительства республики, формируемого по результатам состоявшихся 3-4 октября парламентских выборов, сообщило в пятницу вечером Чешское ТВ со ссылкой на имеющийся в его распоряжении проект программного заявления кабмина, отправленный в этот же день президенту страны Петру Павелу.
«
"Партии формирующейся правящей коалиции, в состав которой входит выигравшее выборы движение ANO ("Акция недовольных граждан"), а также движения SPD ("Свобода и прямая демократия") и "Автомобилисты", направили в пятницу президенту республики Петру Павелу проект программного заявления кабмина, в котором ключевой акцент во внешнеполитической сфере делается на безусловной приверженности страны прозападной ориентации и членству в Евросоюзе и НАТО. В документе также подтверждается сохранение национальной валюты – чешской кроны", - говорится в сообщении.
Генерал чешской армии Петр Павел, глава Военного комитета НАТО - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
Глава Чехии высказался о противниках членства в НАТО
12 июня, 04:02
При этом в документе уточняется, что ЕС "не имеет права навязывать государствам-членам решения, нарушающие их внутренний суверенитет".
Во внешнеполитической сфере новый кабмин также намерен восстановить тесные отношения со странами Вышеградской группы (Чехия, Польша, Словакия и Венгрия – V4). В документе также содержится обещание ввести институт общенационального референдума.
«
"В то же время мы чётко оговариваем, что вопрос членства Чешской Республики в ЕС и НАТО не будет предметом референдума", - говорится в документе.
Одним из приоритетов в сфере безопасности будет дальнейшее укрепление национальной армии, в частности, создание надежной системы ПВО. Кабмин намерен также провести аудит управления финресурсами и закупками и разработать новую концепции строительства армии до 2035 года.
Программное заявление правительства в понедельник будет предметом обсуждения на встрече президента Петра Павела и лидера ANO Андрея Бабиша, в этот же день оно будет подписано лидерами движений ANO, SPD и "Автомобилисты", а затем представлено общественности. Также в понедельник начнется первая сессия нового состава нижней палаты парламента страны.
Чешские кроны - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Две трети жителей Чехии выступили против перехода на евро, показал опрос
Вчера, 22:31
 
В мире, Чехия, Польша, Словакия, Петр Павел, Андрей Бабиш, Евросоюз, НАТО
 
 
