Расходы Смоленской области впервые достигли планки в 100 миллиардов рублей
Смоленская область
Смоленская область
 
11:38 31.10.2025
Расходы Смоленской области впервые достигли планки в 100 миллиардов рублей
Расходы Смоленской области впервые достигли планки в 100 миллиардов рублей
Бюджет Смоленской области впервые в истории региона преодолел планку в 100 миллиардов рублей по расходной части, сообщил губернатор Смоленщины Василий Анохин. РИА Новости, 31.10.2025
смоленская область
смоленская область, василий анохин, смоленская областная дума
Смоленская область, Смоленская область, Василий Анохин, Смоленская областная Дума
Расходы Смоленской области впервые достигли планки в 100 миллиардов рублей

Бюджет Смоленской области преодолел планку в 100 млрд рублей по расходной части

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Бюджет Смоленской области впервые в истории региона преодолел планку в 100 миллиардов рублей по расходной части, сообщил губернатор Смоленщины Василий Анохин.
Эти средства направляются на ремонт социальных учреждений, выплату заработной платы работникам бюджетной сферы и другие социально значимые задачи.
"Сегодня на заседании Смоленской областной думы рассмотрели изменения в бюджет области на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Бюджет региона остается социально ориентированным — более 60% средств направляем на поддержку и развитие социальной сферы", — написал Анохин в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что в приоритете — поддержка участников СВО и их семей. На реализацию мер поддержки выделили свыше 1,1 миллиарда рублей.
С учетом поступлений из федерального центра дополнительно заложат порядка 539 миллионов рублей на ремонт и содержание дорог, ремонт учебных корпусов колледжей и общежитий, создание агроклассов в школах региона, а также на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья.
Значительные средства выделены на здравоохранение и образование — порядка 470 миллионов рублей. Они будут направлены на ремонтные работы, лекарственное обеспечение, поддержку медработников и педагогов — участников программ "Земский учитель" и "Земский доктор".
"Важно, что депутатский корпус во главе с Игорем Васильевичем Ляховым единогласно поддержали эти инициативы. Все они направлены на улучшение качества жизни наших жителей", — заключил губернатор Смоленской области.
Смоленская областьСмоленская областьВасилий АнохинСмоленская областная Дума
 
 
