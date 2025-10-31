Расходы Смоленской области впервые достигли планки в 100 миллиардов рублей

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Бюджет Смоленской области впервые в истории региона преодолел планку в 100 миллиардов рублей по расходной части, сообщил губернатор Смоленщины Василий Анохин.

Эти средства направляются на ремонт социальных учреждений, выплату заработной платы работникам бюджетной сферы и другие социально значимые задачи.

"Сегодня на заседании Смоленской областной думы рассмотрели изменения в бюджет области на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Бюджет региона остается социально ориентированным — более 60% средств направляем на поддержку и развитие социальной сферы", — написал Анохин в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что в приоритете — поддержка участников СВО и их семей. На реализацию мер поддержки выделили свыше 1,1 миллиарда рублей.

С учетом поступлений из федерального центра дополнительно заложат порядка 539 миллионов рублей на ремонт и содержание дорог, ремонт учебных корпусов колледжей и общежитий, создание агроклассов в школах региона, а также на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья.

Значительные средства выделены на здравоохранение и образование — порядка 470 миллионов рублей. Они будут направлены на ремонтные работы, лекарственное обеспечение, поддержку медработников и педагогов — участников программ "Земский учитель" и "Земский доктор".