https://ria.ru/20251031/byudzhet-2052046245.html
Расходы Смоленской области впервые достигли планки в 100 миллиардов рублей
Расходы Смоленской области впервые достигли планки в 100 миллиардов рублей - РИА Новости, 31.10.2025
Расходы Смоленской области впервые достигли планки в 100 миллиардов рублей
Бюджет Смоленской области впервые в истории региона преодолел планку в 100 миллиардов рублей по расходной части, сообщил губернатор Смоленщины Василий Анохин. РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T11:38:00+03:00
2025-10-31T11:38:00+03:00
2025-10-31T11:38:00+03:00
смоленская область
смоленская область
василий анохин
смоленская областная дума
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884945842_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_3f4d5b56db23f879f722973962764948.jpg
https://ria.ru/20251030/anokhin-2051924190.html
https://ria.ru/20251030/belorusiya-2051961244.html
смоленская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884945842_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_5372ce1b95f6b2f19b19acf0bbe08d98.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
смоленская область, василий анохин, смоленская областная дума
Смоленская область, Смоленская область, Василий Анохин, Смоленская областная Дума
Расходы Смоленской области впервые достигли планки в 100 миллиардов рублей
Бюджет Смоленской области преодолел планку в 100 млрд рублей по расходной части
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Бюджет Смоленской области впервые в истории региона преодолел планку в 100 миллиардов рублей по расходной части, сообщил губернатор Смоленщины Василий Анохин.
Эти средства направляются на ремонт социальных учреждений, выплату заработной платы работникам бюджетной сферы и другие социально значимые задачи.
"Сегодня на заседании Смоленской областной думы рассмотрели изменения в бюджет области на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Бюджет региона остается социально ориентированным — более 60% средств направляем на поддержку и развитие социальной сферы", — написал Анохин в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что в приоритете — поддержка участников СВО и их семей. На реализацию мер поддержки выделили свыше 1,1 миллиарда рублей.
С учетом поступлений из федерального центра дополнительно заложат порядка 539 миллионов рублей на ремонт и содержание дорог, ремонт учебных корпусов колледжей и общежитий, создание агроклассов в школах региона, а также на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья.
Значительные средства выделены на здравоохранение и образование — порядка 470 миллионов рублей. Они будут направлены на ремонтные работы, лекарственное обеспечение, поддержку медработников и педагогов — участников программ "Земский учитель" и "Земский доктор".
"Важно, что депутатский корпус во главе с Игорем Васильевичем Ляховым единогласно поддержали эти инициативы. Все они направлены на улучшение качества жизни наших жителей", — заключил губернатор Смоленской области.