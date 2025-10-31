https://ria.ru/20251031/brend-2052021606.html
Мантуров рассказал о реакции автомобильных брендов на изменение утильсбора
Мантуров рассказал о реакции автомобильных брендов на изменение утильсбора - РИА Новости, 31.10.2025
Мантуров рассказал о реакции автомобильных брендов на изменение утильсбора
Представители сразу трех автомобильных брендов посетили одну из российских производственных площадок за период, прошедший после публикации в сентябре проекта... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T09:52:00+03:00
2025-10-31T09:52:00+03:00
2025-10-31T09:52:00+03:00
экономика
россия
денис мантуров
алексей репик
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
деловая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051708770_112:357:2502:1701_1920x0_80_0_0_8465c9b29446793b5de854225c821a6e.jpg
https://ria.ru/20240914/minpromtorg-1972644235.html
https://ria.ru/20250502/utilsbor-2014630206.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051708770_234:0:2502:1701_1920x0_80_0_0_d1b0a698c1578a45f7364b8248cf9965.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, денис мантуров, алексей репик, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), деловая россия
Экономика, Россия, Денис Мантуров, Алексей Репик, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Деловая Россия
Мантуров рассказал о реакции автомобильных брендов на изменение утильсбора
Мантуров: три бренда посетили производственную площадку с анонса по утильсбору
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Представители сразу трех автомобильных брендов посетили одну из российских производственных площадок за период, прошедший после публикации в сентябре проекта изменений расчета утильсбора, сообщил в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Знаем, что за прошедший с момента публикации проекта акта период одну из производственных площадок посетили представители сразу трёх брендов – "присматривались" к возможности дозагрузить мощности производством собственных моделей", - сказал он.
Минпромторг
в сентябре подготовил проект постановления правительства, меняющий механизм расчета утилизационного сбора на автомобили. В частности, для легковых машин предложено формировать базовую ставку утильсбора по типу и объему двигателя, но учитывать его мощность через коэффициент с прогрессивной шкалой. Льготный коэффициент при этом сохранялся для частных лиц, ввозящих иномарку с двигателем до 160 лошадиных сил для личного пользования.
Позднее в октябре глава "Деловой России
" Алексей Репик
направил письмо Мантурову с просьбой отсрочить вступление в силу новых параметров утилизационного сбора на автомобили в России
в связи с задержкой по доставке уже оплаченных автомобилей. В документе, который имеется в распоряжении РИА Новости, говорилось о необходимости дать время "для завершения оформления таможенных процедур покупателями, совершившими свои сделки в августе-октябре 2025 года".
После рассмотрения обращения в секретариате Мантурова сообщили, что первый вице-премьер ждет от Минпромторга РФ варианты реализации переходного периода по изменениям расчета утильсбора на автомобили для завершения по старым правилам действующих оплаченных заказов.
Первый вице-премьер РФ позднее заявил, что поручил Минпромторгу рассмотреть возможность переноса срока вступления в силу новых правил на месяц – до 1 декабря.