В Турции прекратили активные поиски пропавшего в Босфоре российского пловца

СТАМБУЛ, 31 окт - РИА Новости. Жандармерия продолжает искать следы пропавшего в Босфорском проливе российского пловца Николая Свечникова, активные поиски спортсмена в Босфоре прекращены, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Стамбуле.

"Активные поиски пловца в Босфоре прекращены, но жандармерия продолжает искать его следы, следствие не закончено", - сообщили дипломаты.

Мать Свечникова ранее объявила, что готова вручить награду в размере 500 тысяч лир (около 955 тысяч рублей) тому, кто предоставит новую информацию о судьбе сына.

Семья пловца подала в прокуратуру Стамбула жалобу на организаторов заплыва с требованием возбудить уголовное дело, сообщил ранее РИА Новости адвокат семьи Альперен Чакмак. Мать и брат пловца прибыли на этой неделе в Стамбул и провели ряд встреч, чтобы выяснить, на каком этапе сейчас поисковая операция.

Российский пловец, 29-летний кандидат в мастера спорта Свечников участвовал 24 августа в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал. Пропажу пловца заметили лишь спустя несколько часов.