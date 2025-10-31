Рейтинг@Mail.ru
В Турции прекратили активные поиски пропавшего в Босфоре российского пловца - РИА Новости Спорт, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:48 31.10.2025
https://ria.ru/20251031/bosfor-2052074262.html
В Турции прекратили активные поиски пропавшего в Босфоре российского пловца
В Турции прекратили активные поиски пропавшего в Босфоре российского пловца - РИА Новости Спорт, 31.10.2025
В Турции прекратили активные поиски пропавшего в Босфоре российского пловца
Жандармерия продолжает искать следы пропавшего в Босфорском проливе российского пловца Николая Свечникова, активные поиски спортсмена в Босфоре прекращены,... РИА Новости Спорт, 31.10.2025
2025-10-31T13:48:00+03:00
2025-10-31T13:48:00+03:00
стамбул
босфор
россия
николай свечников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037443779_0:113:1051:704_1920x0_80_0_0_a4951ef119bf09c5e5899d49c64d0298.jpg
/20251031/svechnikov-2052034074.html
/20251031/plovets-2051991958.html
стамбул
босфор
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037443779_0:119:1051:907_1920x0_80_0_0_0bf680d552199a89529e8e24abe9a053.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
стамбул, босфор, россия, николай свечников
Стамбул, Босфор, Россия, Николай Свечников
В Турции прекратили активные поиски пропавшего в Босфоре российского пловца

Жандармерия продолжает искать следы пропавшего в Босфоре пловца Свечникова

© Фото : соцсети Николая СвечниковаНиколай Свечников
Николай Свечников - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© Фото : соцсети Николая Свечникова
Николай Свечников. Архивное фото
Читать в
Дзен
СТАМБУЛ, 31 окт - РИА Новости. Жандармерия продолжает искать следы пропавшего в Босфорском проливе российского пловца Николая Свечникова, активные поиски спортсмена в Босфоре прекращены, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Стамбуле.
"Активные поиски пловца в Босфоре прекращены, но жандармерия продолжает искать его следы, следствие не закончено", - сообщили дипломаты.
Николай Свечников - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Мать пловца Свечникова считает, что он не мог пропасть бесследно
31 октября, 10:45
Мать Свечникова ранее объявила, что готова вручить награду в размере 500 тысяч лир (около 955 тысяч рублей) тому, кто предоставит новую информацию о судьбе сына.
Семья пловца подала в прокуратуру Стамбула жалобу на организаторов заплыва с требованием возбудить уголовное дело, сообщил ранее РИА Новости адвокат семьи Альперен Чакмак. Мать и брат пловца прибыли на этой неделе в Стамбул и провели ряд встреч, чтобы выяснить, на каком этапе сейчас поисковая операция.
Российский пловец, 29-летний кандидат в мастера спорта Свечников участвовал 24 августа в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал. Пропажу пловца заметили лишь спустя несколько часов.
Организаторы заплыва в Стамбуле заявляли, что глубоко опечалены инцидентом, они утверждают, что мероприятие прошло при высоких мерах безопасности. Исчезновение пловца во время заплыва в Босфоре кажется нелогичным и ненормальным с учетом опыта профессионала, такое мнение выразил ранее в беседе с РИА Новости глава организационного комитета заплыва Левент Караташ.
Николай Свечников - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Мать пловца Свечникова прокомментировала версию о его "бегстве" от СВО
31 октября, 04:11
 
СтамбулБосфорРоссияНиколай Свечников
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    Закончен (П)
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    2
  • Хоккей
    2-й период
    Спартак Москва
    Автомобилист
    2
    1
  • Хоккей
    2-й период
    ЦСКА
    Лада
    3
    0
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала