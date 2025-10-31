Рейтинг@Mail.ru
Новое приемное отделение детской больницы начали строить в Белгороде
Белгородская область
Белгородская область
 
12:04 31.10.2025
Новое приемное отделение детской больницы начали строить в Белгороде
Новое приемное отделение детской больницы начали строить в Белгороде
Новое приëмное отделение детской областной больницы начали возводить в Белгороде, на его строительство было выделено 500 миллионов рублей из федерального... РИА Новости, 31.10.2025
белгородская область
белгород
россия
вячеслав гладков
михаил мишустин
михаил мурашко
белгород
россия
Новое приемное отделение детской больницы начали строить в Белгороде

Новое приëмное отделение детской областной больницы начали возводить в Белгороде

Ребенок в больнице
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Ребенок в больнице. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 31 окт – РИА Новости. Новое приëмное отделение детской областной больницы начали возводить в Белгороде, на его строительство было выделено 500 миллионов рублей из федерального бюджета, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Новое приёмное отделение детской областной больницы позволит более качественно оказывать медицинскую помощь нашим детям. В первую очередь тем, кто получает ранения. Это новый подход в современной российской медицине. Очень важно, чтобы строители вовремя и качественно выполнили свои необходимые строительные работы", — отметил губернатор в своём обращении в соцсетях.
Заседание Белгородской областной Думы - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Клепиков: белгородские депутаты одобрили изменения бюджета
23 октября, 15:28
Глава региона поблагодарил за помощь премьер-министра Михаила Мишустина и главу Минздрава РФ Михаила Мурашко.
Как сообщили в региональном правительстве, здание, в котором приёмное отделение располагалось ранее, было построено в 1976 году, и сейчас оно не отвечает современным требованиям.
Площадь нового отделения составит тысячу квадратных метров. Это даст возможность врачам в комфортных условиях обследовать пациентов и оказывать экстренную медицинскую помощь прямо там. В новом приёмном отделении будет современное оборудование, в том числе для оказания интенсивной терапии. Завершить его возведение планируется в I квартале 2026 года.
Вид на Белгород со смотровой площадки - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Белгородская область в сложных условиях продолжит экономическое развитие
28 октября, 18:57
 
Белгородская область Белгород Россия Вячеслав Гладков Михаил Мишустин Михаил Мурашко
 
 
