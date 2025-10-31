https://ria.ru/20251031/bolnitsa-2052052831.html
Новое приемное отделение детской больницы начали строить в Белгороде
Новое приемное отделение детской больницы начали строить в Белгороде - РИА Новости, 31.10.2025
Новое приемное отделение детской больницы начали строить в Белгороде
Новое приëмное отделение детской областной больницы начали возводить в Белгороде, на его строительство было выделено 500 миллионов рублей из федерального... РИА Новости, 31.10.2025
БЕЛГОРОД, 31 окт – РИА Новости. Новое приëмное отделение детской областной больницы начали возводить в Белгороде, на его строительство было выделено 500 миллионов рублей из федерального бюджета, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Новое приёмное отделение детской областной больницы позволит более качественно оказывать медицинскую помощь нашим детям. В первую очередь тем, кто получает ранения. Это новый подход в современной российской медицине. Очень важно, чтобы строители вовремя и качественно выполнили свои необходимые строительные работы", — отметил губернатор в своём обращении в соцсетях.
Глава региона поблагодарил за помощь премьер-министра Михаила Мишустина и главу Минздрава РФ Михаила Мурашко.
Как сообщили в региональном правительстве, здание, в котором приёмное отделение располагалось ранее, было построено в 1976 году, и сейчас оно не отвечает современным требованиям.
Площадь нового отделения составит тысячу квадратных метров. Это даст возможность врачам в комфортных условиях обследовать пациентов и оказывать экстренную медицинскую помощь прямо там. В новом приёмном отделении будет современное оборудование, в том числе для оказания интенсивной терапии. Завершить его возведение планируется в I квартале 2026 года.