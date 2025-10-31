Рейтинг@Mail.ru
Блинкова вышла в полуфинал турнира в Цзюцзяне - РИА Новости Спорт, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
14:28 31.10.2025
https://ria.ru/20251031/blinkova-2052090498.html
Блинкова вышла в полуфинал турнира в Цзюцзяне
Блинкова вышла в полуфинал турнира в Цзюцзяне - РИА Новости Спорт, 31.10.2025
Блинкова вышла в полуфинал турнира в Цзюцзяне
Российская теннисистка Анна Блинкова обыграла американку Алисию Паркс в четвертьфинале турнира категории WTA 250 в китайском Цзюцзяне, призовой фонд которого... РИА Новости Спорт, 31.10.2025
2025-10-31T14:28:00+03:00
2025-10-31T14:28:00+03:00
теннис
спорт
анна блинкова
женская теннисная ассоциация (wta)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0c/1844355908_0:0:1441:810_1920x0_80_0_0_73cab3949468dbef1f0ff60009378b67.png
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0c/1844355908_2:0:1369:1025_1920x0_80_0_0_da4d95b9eac337a66ca7e583c24d19ad.png
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, анна блинкова, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Анна Блинкова, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Блинкова вышла в полуфинал турнира в Цзюцзяне

Блинкова вышла в полуфинал теннисного турнира в китайском Цзюцзяне

© Фото : Сайт WTAАнна Блинкова
Анна Блинкова - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© Фото : Сайт WTA
Читать в
Дзен
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Российская теннисистка Анна Блинкова обыграла американку Алисию Паркс в четвертьфинале турнира категории WTA 250 в китайском Цзюцзяне, призовой фонд которого превышает 275 тысяч долларов.
Встреча завершилась со счетом 7:5, 7:5 в пользу россиянки, которая является 95-й ракеткой мира. Американка располагается на 65-й строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) и была посеяна на турнире под третьим номером. Матч продолжался 1 час 58 минут.
В полуфинале Блинкова сыграет с чешкой Доминикой Шалковой (151-й номер рейтинга).
Женская теннисная ассоциация (WTA)
Jiangxi Open
31 октября 2025 • начало в 12:10
Завершен
Алисия Паркс
0 : 25:75:7
Анна Блинкова
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ТеннисСпортАнна БлинковаЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    Закончен (П)
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    2
  • Хоккей
    2-й период
    Спартак Москва
    Автомобилист
    2
    1
  • Хоккей
    2-й период
    ЦСКА
    Лада
    3
    0
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала