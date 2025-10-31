https://ria.ru/20251031/biryukov-2052041364.html
Более 100 транспортных тоннелей промыли в Москве в преддверии зимы
Более 100 транспортных тоннелей промыли в Москве в преддверии зимы
Более 100 транспортных тоннелей промыли в Москве в преддверии зимы
Специалисты комплекса городского хозяйства провели промывки более 100 транспортных тоннелей перед зимним периодом, сообщил журналистам заммэра Москвы
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
москва
Более 100 транспортных тоннелей промыли в Москве в преддверии зимы
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели промывки более 100 транспортных тоннелей перед зимним периодом, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Выполнены масштабные работы по промывке более 100 транспортных тоннелей, в том числе таких крупных как Северо-Западный, Лефортовский, Волоколамский и Гагаринский, Новокутузовского тоннельного комплекса. Во время работ вводились временные перекрытия движения по одной крайней полосе", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что промывка тоннелей проводится только при плюсовой температуре в ночное время с 22.00 до 6.00 или в выходные дни.
"С помощью аппаратов высокого давления и специальных растворов промыли парапеты и стены инженерных сооружений, провели очистку дренажных систем, привели в порядок смотровые и сточные колодцы водосточной сети. Были задействованы тоннелемоечные машины со специальными щетками для очистки стен и поливомоечная техника", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что до наступления устойчивых отрицательных температур воздуха в столице проведут промывку около 2 тысяч инженерных сооружений, это - мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники.