Более 100 транспортных тоннелей промыли в Москве в преддверии зимы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
11:15 31.10.2025
Более 100 транспортных тоннелей промыли в Москве в преддверии зимы
Более 100 транспортных тоннелей промыли в Москве в преддверии зимы
Более 100 транспортных тоннелей промыли в Москве в преддверии зимы
Специалисты комплекса городского хозяйства провели промывки более 100 транспортных тоннелей перед зимним периодом, сообщил журналистам заммэра Москвы по...
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
москва
москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
Более 100 транспортных тоннелей промыли в Москве в преддверии зимы

Бирюков: специалисты КГХ промыли более 100 транспортных тоннелей перед зимой

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛефортовский тоннель в Москве
Лефортовский тоннель в Москве - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Лефортовский тоннель в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели промывки более 100 транспортных тоннелей перед зимним периодом, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Выполнены масштабные работы по промывке более 100 транспортных тоннелей, в том числе таких крупных как Северо-Западный, Лефортовский, Волоколамский и Гагаринский, Новокутузовского тоннельного комплекса. Во время работ вводились временные перекрытия движения по одной крайней полосе", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что промывка тоннелей проводится только при плюсовой температуре в ночное время с 22.00 до 6.00 или в выходные дни.
"С помощью аппаратов высокого давления и специальных растворов промыли парапеты и стены инженерных сооружений, провели очистку дренажных систем, привели в порядок смотровые и сточные колодцы водосточной сети. Были задействованы тоннелемоечные машины со специальными щетками для очистки стен и поливомоечная техника", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что до наступления устойчивых отрицательных температур воздуха в столице проведут промывку около 2 тысяч инженерных сооружений, это - мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники.
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр Бирюков
 
 
