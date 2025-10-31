Более 100 транспортных тоннелей промыли в Москве в преддверии зимы

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели промывки более 100 транспортных тоннелей перед зимним периодом, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Выполнены масштабные работы по промывке более 100 транспортных тоннелей, в том числе таких крупных как Северо-Западный, Лефортовский, Волоколамский и Гагаринский, Новокутузовского тоннельного комплекса. Во время работ вводились временные перекрытия движения по одной крайней полосе", - рассказал Бирюков.

Заместитель мэра подчеркнул, что промывка тоннелей проводится только при плюсовой температуре в ночное время с 22.00 до 6.00 или в выходные дни.

"С помощью аппаратов высокого давления и специальных растворов промыли парапеты и стены инженерных сооружений, провели очистку дренажных систем, привели в порядок смотровые и сточные колодцы водосточной сети. Были задействованы тоннелемоечные машины со специальными щетками для очистки стен и поливомоечная техника", - добавил Бирюков.