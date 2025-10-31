Рейтинг@Mail.ru
Умер режиссер Геральд Бежанов
Культура
Культура
 
15:58 31.10.2025 (обновлено: 20:30 31.10.2025)
Умер режиссер Геральд Бежанов
Умер режиссер Геральд Бежанов - РИА Новости, 31.10.2025
Умер режиссер Геральд Бежанов
Умер советский и российский режиссер Геральд Бежанов, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России в Telegram-канале. РИА Новости, 31.10.2025
россия, рсфср, мосфильм
Культура, Россия, РСФСР, Мосфильм
Умер режиссер Геральд Бежанов

Умер режиссер фильма "Самая обаятельная и привлекательная" Бежанов

Геральд Бежанов. Кадр из фильма "Тайны советского кино"
Геральд Бежанов. Кадр из фильма Тайны советского кино - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© ТВЦ, 2010-2015
Геральд Бежанов. Кадр из фильма "Тайны советского кино"
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Умер советский и российский режиссер Геральд Бежанов, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России в Telegram-канале.
"На 86-м году ушел из жизни Геральд Суренович Бежанов", — говорится в сообщении союза.
Помимо режиссерской деятельности Бежанов совмещал обязанности продюсера и сценариста, а также сам играл в кино. Он был членом Союза кинематографистов, заслуженным деятелем искусств РСФСР (1990), кавалером ордена Дружбы (2010). Широкая известность пришла к нему в 1985 году после премьеры фильма "Самая обаятельная и привлекательная".
Бежанов дебютировал в качестве режиссера-постановщика полнометражным игровым фильмом "Желтый тондыр" на киностудии "Арменфильм", а с 1975 года стал режиссером-постановщиком киностудии "Мосфильм".
Он организовал и возглавил творческое объединение развлекательного фильма (ОРФ) в 1988 году. Среди его режиссерских работ такие фильмы, как "Срочный вызов", "Витя Глушаков — друг апачей", "Где находится нофелет?", "Вход через окно", "Крик в ночи", "Пирожки с картошкой", "Адель".
"Приносим соболезнования родным и близким Геральда Суреновича", — написали в Союзе кинематографистов.
 
Культура
 
 
