Умер режиссер Геральд Бежанов
Умер режиссер Геральд Бежанов - РИА Новости, 31.10.2025
Умер режиссер Геральд Бежанов
Умер советский и российский режиссер Геральд Бежанов, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России в Telegram-канале.
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости.
Умер советский и российский режиссер Геральд Бежанов, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России в Telegram-канале
.
"На 86-м году ушел из жизни Геральд Суренович Бежанов", — говорится в сообщении союза.
Помимо режиссерской деятельности Бежанов совмещал обязанности продюсера и сценариста, а также сам играл в кино. Он был членом Союза кинематографистов, заслуженным деятелем искусств РСФСР
(1990), кавалером ордена Дружбы (2010). Широкая известность пришла к нему в 1985 году после премьеры фильма "Самая обаятельная и привлекательная".
Бежанов дебютировал в качестве режиссера-постановщика полнометражным игровым фильмом "Желтый тондыр" на киностудии "Арменфильм", а с 1975 года стал режиссером-постановщиком киностудии "Мосфильм
".
Он организовал и возглавил творческое объединение развлекательного фильма (ОРФ) в 1988 году. Среди его режиссерских работ такие фильмы, как "Срочный вызов", "Витя Глушаков — друг апачей", "Где находится нофелет?", "Вход через окно", "Крик в ночи", "Пирожки с картошкой", "Адель".
"Приносим соболезнования родным и близким Геральда Суреновича", — написали в Союзе кинематографистов.