ПВО ночью уничтожила восемь БПЛА в Тульской области
2025-10-31T07:11:00+03:00
2025-10-31T07:11:00+03:00
2025-10-31T07:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
тульская область
безопасность
дмитрий миляев
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
тульская область
Силы ПВО ночью уничтожили восемь БПЛА в Тульской области