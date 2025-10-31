Белоусов назвал приоритет военных ведомств государств СНГ

Кроме того, подписаны решения об организации соревнований по военно-прикладным видам спорта, о совершенствовании метрологического обеспечения, о взаимодействии в области государственного радиолокационного опознавания, а также по кадровым и финансовым вопросам, сообщил глава российского военного ведомства.