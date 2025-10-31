Рейтинг@Mail.ru
Белоусов назвал приоритет военных ведомств государств СНГ - РИА Новости, 31.10.2025
14:00 31.10.2025
Белоусов назвал приоритет военных ведомств государств СНГ
Белоусов назвал приоритет военных ведомств государств СНГ - РИА Новости, 31.10.2025
Белоусов назвал приоритет военных ведомств государств СНГ
Укрепление национальных вооружённых сил и поддержание региональной стабильности является приоритетом для военных ведомств государств-участников СНГ, заявил... РИА Новости, 31.10.2025
безопасность
россия
алма-ата
казахстан
андрей белоусов
снг
россия
алма-ата
казахстан
безопасность, россия, алма-ата, казахстан, андрей белоусов, снг
Безопасность, Россия, Алма-Ата, Казахстан, Андрей Белоусов, СНГ
Белоусов назвал приоритет военных ведомств государств СНГ

Белоусов назвал укрепление вооруженных сил приоритетом военных ведомств СНГ

АЛМА-АТА, 31 окт – РИА Новости. Укрепление национальных вооружённых сил и поддержание региональной стабильности является приоритетом для военных ведомств государств-участников СНГ, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"Мы подвели итоги реализации концепции военного сотрудничества за прошедший пятилетний период. Наше взаимодействие на этом этапе было сфокусировано на укреплении национальных вооружённых сил и поддержании региональной стабильности", - сказал Белоусов на закрытии заседания совета министров обороны государств СНГ, которое прошло в Алма-Ате в пятницу.
Россия будет способствовать оснащению стран СНГ оружием, заявил Белоусов
Вчера, 13:52
Он отметил, что на заседании подведены итоги реализации концепции военного сотрудничества за прошедший пятилетний период, а также намечены перспективные планы дальнейшего сотрудничества. Рассмотрен комплекс вопросов, направленных на дальнейшее развитие совместных (объединённых) систем военного назначения. В том числе - связи и объединённой противовоздушной обороны. Обменялись опытом повышения боеспособности национальных вооружённых сил, сказал министр обороны РФ.
В частности, сообщил он, были заслушаны и обсуждены доклады о строительстве Вооружённых сил Казахстана и направлении их развития в современных условиях, об осуществлении белорусскими подразделениями контроля и оценки РХБ-обстановки.
"Утвердили план работы совета министров обороны государств-участников СНГ на 2026 год", - сказал Белоусов.
Кроме того, подписаны решения об организации соревнований по военно-прикладным видам спорта, о совершенствовании метрологического обеспечения, о взаимодействии в области государственного радиолокационного опознавания, а также по кадровым и финансовым вопросам, сообщил глава российского военного ведомства.
По его оценке, "итоги заседания подтвердили, что военное сотрудничество в формате Содружества Независимых Государств и деятельность совета министров обороны имеют устойчивые перспективы развития по широкому спектру направлений".
Путин рассказал о важности формата встреч секретарей Совбезов СНГ
Вчера, 12:41
 
БезопасностьРоссияАлма-АтаКазахстанАндрей БелоусовСНГ
 
 
