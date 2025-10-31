https://ria.ru/20251031/belorussiya-2052211498.html
Протасевич подтвердил причастность к белорусской разведке
Протасевич подтвердил причастность к белорусской разведке - РИА Новости, 31.10.2025
Протасевич подтвердил причастность к белорусской разведке
Роман Протасевич подтвердил РИА Новости, что является агентом белорусской разведки. РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T22:04:00+03:00
2025-10-31T22:04:00+03:00
2025-10-31T23:01:00+03:00
белоруссия
роман протасевич
александр лукашенко
ryanair
минский областной суд
белавиа
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737026916_0:6:2796:1579_1920x0_80_0_0_b609dc90d32843a090faad5b5387707b.jpg
https://ria.ru/20250701/lukashenko-2026628660.html
https://ria.ru/20231124/lukashenko-1911487509.html
https://ria.ru/20251031/lukashenko--2052086031.html
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737026916_65:0:2796:2048_1920x0_80_0_0_2a721d12ea5a4b996dd689d4b871e8d3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, роман протасевич, александр лукашенко, ryanair, минский областной суд, белавиа, в мире
Белоруссия, Роман Протасевич, Александр Лукашенко, Ryanair, Минский областной суд, Белавиа, В мире
Протасевич подтвердил причастность к белорусской разведке
Протасевич подтвердил РИА Новости, что является сотрудником белорусской разведки
МИНСК, 31 окт — РИА Новости. Роман Протасевич подтвердил РИА Новости, что является агентом белорусской разведки.
"Да, это действительно так. Могу это подтвердить", — сказал он.
Ранее в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко
заявил, что считавшийся оппозиционером Протасевич
является сотрудником разведки. Сам Роман вопрос о том, почему его решили рассекретить, оставил без ответа.
"Я думаю, что какие-то более подробные истории будут в будущем. Это все, что я могу сказать, вы должны сами понимать ситуацию. <...> Хорошо все то, что хорошо кончается", — заключил он.
В мае 2021 года самолет компании Ryanair
, летевший из Афин
в Вильнюс
, экстренно сел в минском аэропорту из-за ложного сообщения о минировании. На борту находился Роман Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Его и летевшую с ним Софью Сапегу
задержали после проверки документов.
Протасевича обвиняли по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков, призывах к захвату власти и распространении заведомо ложных сведений о Белоруссии. Ему грозило до 15 лет лишения свободы. Минский областной суд
приговорил его к восьми годам колонии.
В конце мая 2023-го Лукашенко помиловал Протасевича, а в июне того же года — Сапегу. Позже КГБ Белоруссии исключил их из списка террористов.
Лукашенко заявил в пятницу, что после посадки самолета в Минске
пришлось проводить операцию по задержанию Протасевича, поскольку он работал под прикрытием.
По словам президента, Протасевич приехал в Грецию
, доложил разведчикам все, что интересовало белорусскую сторону, получил задание и летел обратно. Белоруссию обвинили в том, что власти задержали оппозиционера и ввели санкции против авиакомпании "Белавиа
".