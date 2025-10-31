Рейтинг@Mail.ru
Протасевич подтвердил причастность к белорусской разведке - РИА Новости, 31.10.2025
22:04 31.10.2025 (обновлено: 23:01 31.10.2025)
Протасевич подтвердил причастность к белорусской разведке
Роман Протасевич подтвердил РИА Новости, что является агентом белорусской разведки. РИА Новости, 31.10.2025
белоруссия, роман протасевич, александр лукашенко, ryanair, минский областной суд, белавиа, в мире
Протасевич подтвердил причастность к белорусской разведке

Протасевич подтвердил РИА Новости, что является сотрудником белорусской разведки

МИНСК, 31 окт — РИА Новости. Роман Протасевич подтвердил РИА Новости, что является агентом белорусской разведки.
"Да, это действительно так. Могу это подтвердить", — сказал он.
"Тут не курорт". Лукашенко прокомментировал кадры с рыдающим Тихановским
1 июля, 22:56
Ранее в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считавшийся оппозиционером Протасевич является сотрудником разведки. Сам Роман вопрос о том, почему его решили рассекретить, оставил без ответа.
"Я думаю, что какие-то более подробные истории будут в будущем. Это все, что я могу сказать, вы должны сами понимать ситуацию. <...> Хорошо все то, что хорошо кончается", — заключил он.

Задержание Протасевича

В мае 2021 года самолет компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в минском аэропорту из-за ложного сообщения о минировании. На борту находился Роман Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Его и летевшую с ним Софью Сапегу задержали после проверки документов.
Протасевича обвиняли по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков, призывах к захвату власти и распространении заведомо ложных сведений о Белоруссии. Ему грозило до 15 лет лишения свободы. Минский областной суд приговорил его к восьми годам колонии.
В конце мая 2023-го Лукашенко помиловал Протасевича, а в июне того же года — Сапегу. Позже КГБ Белоруссии исключил их из списка террористов.
Кожемяко рассказал, как Лукашенко предлагал Сапеге и Протасевичу пожениться
24 ноября 2023, 08:19
Лукашенко заявил в пятницу, что после посадки самолета в Минске пришлось проводить операцию по задержанию Протасевича, поскольку он работал под прикрытием.
По словам президента, Протасевич приехал в Грецию, доложил разведчикам все, что интересовало белорусскую сторону, получил задание и летел обратно. Белоруссию обвинили в том, что власти задержали оппозиционера и ввели санкции против авиакомпании "Белавиа".
"Настанет время". Лукашенко вынес Европе жесткий приговор
Вчера, 14:19
 
БелоруссияРоман ПротасевичАлександр ЛукашенкоRyanairМинский областной судБелавиаВ мире
 
 
