Закрытие Литвой границы заблокировало в Белоруссии тысячи грузовиков

МИНСК, 31 окт - РИА Новости. После закрытия Литвой границы в Белоруссии оказались заблокированы почти 5 тысяч литовских грузовиков, они смогут покинуть республику только после открытия границы литовскими властями, сообщил Государственный таможенный комитет Белоруссии.
В пятницу премьер-министр Белоруссии подписал постановление правительства об ограничении движения грузовых автомобилей, тягачей и прицепов (полуприцепов) с литовской регистрацией белорусско-литовским участком границы. В правительстве назвали меру вынужденным ответом на односторонние действия литовской стороны, которая неоднократно и без предварительных уведомлений закрывала пункты пропуска на белорусско-литовском участке госграницы.
"После первого инцидента 22 октября последовали ещё три необоснованных ограничения, а действующий режим закрытия продлен до 01:00 1 декабря 2025 года. Вследствие этих решений на территории Беларуси оказались заблокированы почти 5 тысяч единиц литовских тягачей и прицепов, которые смогут покинуть республику только после открытия границы литовскими властями", - сообщил таможенный комитет в своем Telegram-канале.
Как отметили таможенники, ранее значительная часть литовских перевозчиков для въезда в Белоруссию использовала альтернативные пункты пропуска. После закрытия границы с Литвой литовские водители переориентировались на белорусско-польское и белорусско-латвийское направления.
"Это привело к многокилометровым очередям, длительным простоям белорусских и транзитных перевозчиков, значительным экономическим потерям и срывам графиков поставок. Пропуск собственных перевозчиков через национальную границу - прямая обязанность литовских служб", - заявил белорусский таможенный комитет.
Правительство Литвы сообщило в среду, что на месяц, до 30 ноября, закроет автомобильную границу с Белоруссией с возможностью продления. Литовская сторона обосновывала приостановку пропуска транспорта через эти два оставшихся работать на границе с Белоруссией автодорожных пункта пропуска инцидентами с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой. При этом литовская сторона позже разрешила пропускать через один из КПП некоторые категории лиц.
