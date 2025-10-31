Закрытие Литвой границы заблокировало в Белоруссии тысячи грузовиков

МИНСК, 31 окт - РИА Новости. После закрытия Литвой границы в Белоруссии оказались заблокированы почти 5 тысяч литовских грузовиков, они смогут покинуть республику только после открытия границы литовскими властями, сообщил Государственный таможенный комитет Белоруссии.

Правительство Литвы сообщило в среду, что на месяц, до 30 ноября, закроет автомобильную границу с Белоруссией с возможностью продления. Литовская сторона обосновывала приостановку пропуска транспорта через эти два оставшихся работать на границе с Белоруссией автодорожных пункта пропуска инцидентами с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой. При этом литовская сторона позже разрешила пропускать через один из КПП некоторые категории лиц.