Рейтинг@Mail.ru
Закрытие Литвой границы заблокировало в Белоруссии тысячи грузовиков - РИА Новости, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:35 31.10.2025
https://ria.ru/20251031/belorussija-2052208282.html
Закрытие Литвой границы заблокировало в Белоруссии тысячи грузовиков
Закрытие Литвой границы заблокировало в Белоруссии тысячи грузовиков - РИА Новости, 31.10.2025
Закрытие Литвой границы заблокировало в Белоруссии тысячи грузовиков
После закрытия Литвой границы в Белоруссии оказались заблокированы почти 5 тысяч литовских грузовиков, они смогут покинуть республику только после открытия... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T21:35:00+03:00
2025-10-31T21:35:00+03:00
в мире
белоруссия
литва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930422543_0:187:2978:1862_1920x0_80_0_0_638796416f7f292e9a257bf3ab6707b5.jpg
https://ria.ru/20251028/estoniya-2051293239.html
белоруссия
литва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930422543_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_5c1b8f33dcf551797267c514fd8cc2ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, литва
В мире, Белоруссия, Литва
Закрытие Литвой границы заблокировало в Белоруссии тысячи грузовиков

Закрытие Литвой границы заблокировало в Белоруссии почти 5 тыс грузовиков

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПроволочное заграждение на белорусско-литовской границе
Проволочное заграждение на белорусско-литовской границе - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Проволочное заграждение на белорусско-литовской границе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 31 окт - РИА Новости. После закрытия Литвой границы в Белоруссии оказались заблокированы почти 5 тысяч литовских грузовиков, они смогут покинуть республику только после открытия границы литовскими властями, сообщил Государственный таможенный комитет Белоруссии.
В пятницу премьер-министр Белоруссии подписал постановление правительства об ограничении движения грузовых автомобилей, тягачей и прицепов (полуприцепов) с литовской регистрацией белорусско-литовским участком границы. В правительстве назвали меру вынужденным ответом на односторонние действия литовской стороны, которая неоднократно и без предварительных уведомлений закрывала пункты пропуска на белорусско-литовском участке госграницы.
"После первого инцидента 22 октября последовали ещё три необоснованных ограничения, а действующий режим закрытия продлен до 01:00 1 декабря 2025 года. Вследствие этих решений на территории Беларуси оказались заблокированы почти 5 тысяч единиц литовских тягачей и прицепов, которые смогут покинуть республику только после открытия границы литовскими властями", - сообщил таможенный комитет в своем Telegram-канале.
Как отметили таможенники, ранее значительная часть литовских перевозчиков для въезда в Белоруссию использовала альтернативные пункты пропуска. После закрытия границы с Литвой литовские водители переориентировались на белорусско-польское и белорусско-латвийское направления.
"Это привело к многокилометровым очередям, длительным простоям белорусских и транзитных перевозчиков, значительным экономическим потерям и срывам графиков поставок. Пропуск собственных перевозчиков через национальную границу - прямая обязанность литовских служб", - заявил белорусский таможенный комитет.
Правительство Литвы сообщило в среду, что на месяц, до 30 ноября, закроет автомобильную границу с Белоруссией с возможностью продления. Литовская сторона обосновывала приостановку пропуска транспорта через эти два оставшихся работать на границе с Белоруссией автодорожных пункта пропуска инцидентами с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой. При этом литовская сторона позже разрешила пропускать через один из КПП некоторые категории лиц.
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
В Эстонии военные сбили беспилотник у военного городка Реэдо
28 октября, 18:23
 
В миреБелоруссияЛитва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала