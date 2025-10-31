Рейтинг@Mail.ru
Назван лучший футболист "Локомотива" в октябре
Футбол
 
21:30 31.10.2025
Назван лучший футболист "Локомотива" в октябре
Назван лучший футболист "Локомотива" в октябре - РИА Новости Спорт, 31.10.2025
Назван лучший футболист "Локомотива" в октябре
Полузащитник Алексей Батраков признан лучшим футболистом московского футбольного клуба "Локомотив" в октябре, сообщается в официальном Telegram-канале... РИА Новости Спорт, 31.10.2025
футбол
спорт
россия
дмитрий воробьев
дмитрий баринов
локомотив (москва)
пфк цска
алексей батраков
спорт, россия, дмитрий воробьев, дмитрий баринов, локомотив (москва), пфк цска, алексей батраков, динамо москва, российская премьер-лига (рпл), кубок россии по футболу
Футбол, Спорт, Россия, Дмитрий Воробьев, Дмитрий Баринов, Локомотив (Москва), ПФК ЦСКА, Алексей Батраков, Динамо Москва, Российская премьер-лига (РПЛ), Кубок России по футболу
Назван лучший футболист "Локомотива" в октябре

Алексей Батраков признан лучшим футболистом "Локомотива" в октябре

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Полузащитник Алексей Батраков признан лучшим футболистом московского футбольного клуба "Локомотив" в октябре, сообщается в официальном Telegram-канале железнодорожников.
Батраков занял первое место в голосовании болельщиков. Вторым стал форвард Дмитрий Воробьев, третьим - полузащитник Дмитрий Баринов.
В минувшем месяце Батраков принял участие в четырех матчах "Локомотива" в Российской премьер-лиге (РПЛ) и Кубке России, забив по одному мячу в столичных дерби против "Динамо" (5:3) и ЦСКА (3:0).
ФутболСпортРоссияДмитрий ВоробьевДмитрий БариновЛокомотив (Москва)ПФК ЦСКААлексей БатраковДинамо МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Кубок России по футболу
 
