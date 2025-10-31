https://ria.ru/20251031/batrakov-2052207760.html
Назван лучший футболист "Локомотива" в октябре
Назван лучший футболист "Локомотива" в октябре - РИА Новости Спорт, 31.10.2025
Назван лучший футболист "Локомотива" в октябре
Полузащитник Алексей Батраков признан лучшим футболистом московского футбольного клуба "Локомотив" в октябре, сообщается в официальном Telegram-канале... РИА Новости Спорт, 31.10.2025
2025-10-31T21:30:00+03:00
2025-10-31T21:30:00+03:00
2025-10-31T21:34:00+03:00
футбол
спорт
россия
дмитрий воробьев
дмитрий баринов
локомотив (москва)
пфк цска
алексей батраков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/09/2034363016_0:0:2903:1634_1920x0_80_0_0_ef0d890a0c0308fc870ba4e6d653b2cd.jpg
/20251030/golovin-2051831691.html
россия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/09/2034363016_237:0:2817:1935_1920x0_80_0_0_2428c707e19cc11da3d9a51084411829.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, россия, дмитрий воробьев, дмитрий баринов, локомотив (москва), пфк цска, алексей батраков, динамо москва, российская премьер-лига (рпл), кубок россии по футболу
Футбол, Спорт, Россия, Дмитрий Воробьев, Дмитрий Баринов, Локомотив (Москва), ПФК ЦСКА, Алексей Батраков, Динамо Москва, Российская премьер-лига (РПЛ), Кубок России по футболу
Назван лучший футболист "Локомотива" в октябре
Алексей Батраков признан лучшим футболистом "Локомотива" в октябре