Багреева: Москва реализовала около 1 тыс помещений для бизнеса на торгах - РИА Новости, 31.10.2025
09:15 31.10.2025
Багреева: Москва реализовала около 1 тыс помещений для бизнеса на торгах
Багреева: Москва реализовала около 1 тыс помещений для бизнеса на торгах - РИА Новости, 31.10.2025
Багреева: Москва реализовала около 1 тыс помещений для бизнеса на торгах
Столица реализовала за девять месяцев текущего года около 1 тысячи нежилых помещений в рамках городских торгов, общая площадь имущества – 182,7 тысячи... РИА Новости, 31.10.2025
Багреева: Москва реализовала около 1 тыс помещений для бизнеса на торгах

Багреева: за 9 месяцев Москва реализовала около тысячи помещений для бизнеса

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Столица реализовала за девять месяцев текущего года около 1 тысячи нежилых помещений в рамках городских торгов, общая площадь имущества – 182,7 тысячи квадратных метров, заявила заместитель московского мэра, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
Она подчеркнула, что такой тип недвижимости привлекателен в качестве актива. Приобрести помещение можно при помощи торгов – они являются надежным и простым способом покупки.
"Это подтверждает высокая конкуренция среди участников торгов: в среднем за один лот на аукционе борются семь предпринимателей. Наибольшей популярностью в январе – сентябре 2025 года пользовались объекты в Восточном административном округе: там реализовали 150 помещений. В Центральном округе реализовано 140 объектов, в Западном – 136, в Северном – 126, в Северо-Восточном – 106", – приводит пресс-служба департамента экономической политики и развития Москвы слова Багреевой.
Заместитель столичного мэра заявила, что основная часть таких помещений могут использоваться для практически любых типов деловой деятельности.
Предприниматели могут принимать участие в аукционах в дистанционном режиме – при помощи Инвестиционного портала столицы. Благодаря этому инструменту у потенциальных покупателей есть возможность увидеть объекты.
Как заверил глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, чтобы подобрать помещение было удобнее, потенциальные покупатели могут использовать инвестиционную карту. Этот инструмент показывает, как найти площадку, которая будет соответствовать определенным параметрам: например, расположению и метражу.
"Статистика показывает, что особенно востребованы у предпринимателей помещения на первых этажах. За январь – сентябрь 2025 года было реализовано 576 таких лотов – 58 процентов от общего числа. Также спросом пользуются помещения в подвалах: 226 объектов уже нашли своих владельцев. Еще 64 ушедших с торгов помещения занимают сразу несколько этажей", – сказал Пуртов.
Отмечается, что доступные данные о помещениях можно изучить в разделе "Торги Москвы" столичного Инвестпортала. У пользователей есть возможность посмотреть фотографии недвижимости, документы, условия и форму реализации. А также потенциальным покупателям доступен 3D-тур.
Процедура аукциона, на котором оформляется продажа или аренда помещения, проводится при помощи платформы "Росэлторг". При этом, чтобы участвовать, пользователю нужно зарегистрироваться и подключить усиленную квалифицированную электронную подпись.
Городские сервисы модернизируются в рамках нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и столичного проекта "Цифровое государственное управление".
Ранее Багреева рассказала, что с 2023 года в Москве наблюдается уменьшение свободных площадей на фоне высокой деловой активности.
