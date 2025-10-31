Мантуров рассказал о мерах поддержки российского автопрома

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Правительство РФ с 2022 года направило из федерального бюджета свыше 260 миллиардов рублей на поддержку автопрома по различным программам, почти три четверти средств составили поступления в бюджет от утилизационного сбора, сообщил в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

"Свою эффективность показал целый комплекс финансируемых бюджетом мер - субсидирование НИОКР, гранты на реинжиниринг, программы Фонда развития промышленности (ФРП - ред.), программы поддержки спроса… Только на эти ключевые меры, которые я перечислил, за последние три года из федерального бюджета мы направили свыше 260 миллиардов рублей. Большая часть - почти три четверти - как раз профинансирована за счет поступлений от утилизационного сбора", - сказал Мантуров.

Он уточнил, что с 2022 года только по программе ФРП "Автокомпоненты" был профинансирован 91 проект на сумму около 111 миллиардов рублей, свыше 50 проектов НИОКР на сумму 11 миллиардов рублей, а также около 40 проектов по реинжинирингу на сумму почти 2 миллиарда рублей.