Рейтинг@Mail.ru
Мантуров рассказал о мерах поддержки российского автопрома - РИА Новости, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:43 31.10.2025
https://ria.ru/20251031/avtoprom-2052018848.html
Мантуров рассказал о мерах поддержки российского автопрома
Мантуров рассказал о мерах поддержки российского автопрома - РИА Новости, 31.10.2025
Мантуров рассказал о мерах поддержки российского автопрома
Правительство РФ с 2022 года направило из федерального бюджета свыше 260 миллиардов рублей на поддержку автопрома по различным программам, почти три четверти... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T09:43:00+03:00
2025-10-31T09:43:00+03:00
экономика
россия
денис мантуров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593522645_0:212:3130:1973_1920x0_80_0_0_f5e30b622e15d37e446ad27ec7bfcd76.jpg
https://ria.ru/20250103/avtozavody-1992387132.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593522645_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_55be32e4937cef972d59337199fc41f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, денис мантуров
Экономика, Россия, Денис Мантуров
Мантуров рассказал о мерах поддержки российского автопрома

Мантуров: кабмин с 2022 г направил 260 млрд рублей на поддержку автопрома

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкДенис Мантуров
Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Денис Мантуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Правительство РФ с 2022 года направило из федерального бюджета свыше 260 миллиардов рублей на поддержку автопрома по различным программам, почти три четверти средств составили поступления в бюджет от утилизационного сбора, сообщил в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Свою эффективность показал целый комплекс финансируемых бюджетом мер - субсидирование НИОКР, гранты на реинжиниринг, программы Фонда развития промышленности (ФРП - ред.), программы поддержки спроса… Только на эти ключевые меры, которые я перечислил, за последние три года из федерального бюджета мы направили свыше 260 миллиардов рублей. Большая часть - почти три четверти - как раз профинансирована за счет поступлений от утилизационного сбора", - сказал Мантуров.
Он уточнил, что с 2022 года только по программе ФРП "Автокомпоненты" был профинансирован 91 проект на сумму около 111 миллиардов рублей, свыше 50 проектов НИОКР на сумму 11 миллиардов рублей, а также около 40 проектов по реинжинирингу на сумму почти 2 миллиарда рублей.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров протестировал опытную версию Lada e-Aura, оснащенную электродвигателем - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
Мантуров оценил ситуацию с автомобильными заводами в России
3 января, 10:58
 
ЭкономикаРоссияДенис Мантуров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала