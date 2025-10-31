В Токио официально открылся автосалон Japan Mobility Show

ТОКИО, 31 окт – РИА Новости, Ксения Нака. Токийский автосалон Japan Mobility Show официально открылся для посетителей в пятницу в выставочном комплексе Tokyo Big Sight в японской столице, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Новое название, которое стало применяться впервые на предыдущем салоне в 2023 году вместо Tokyo MotorShow, точнее отражает изменение концепции: на выставке представлены не только и не столько автомобили, сколько все возможные средства передвижения - от супер-джетов, ракет, катеров до капсульных мини-авто для ребенка.

На выставке этого года по сравнению с последним автосалоном в традиционной концепции, который проводился в 2019 году, стало заметно меньше иностранных автостроителей. Их меньше десятка : Merced es-Benz, Mini, BMW, южнокорейские Hyundai и Kia, китайский BYD. Зато широко развернута демонстрация достижений японского автопрома, которые не побоялись выйти за пределы обычных представлений об автотранспорте .

Toyota представила свои разработки не на стенде, как остальные участники, а заняла для этого целый павильон, при этом уделив наибольшее внимание концептам различных средств передвижения и автомобилям класса люкс Century и Lexus . У входа в павильон стоит круглая капсула с глазами-фарами – первый в мире автомобиль для детей.

"Это специально сделанный для детей вид персональной мобильности Kidsmobi. Им может пользоваться ребенок ростом не выше 130 сантиметров. Концепция заключается в том, чтобы дать ребенку, который до сих пор не мог сам передвигаться, возможность это сделать. Kidsmobi может быть востребован родителями, если они задерживаются на работе, а ребенку приходится поздно возвращаться из школы. Тогда Kidsmobi отправится за ребенком в школу и привезет обратно. Это автомобиль-робот, с которым можно разговаривать, он будет с ребенком все детство, как домашний питомец. Он также может стать хорошим другом для детей с ограниченными возможностями", - рассказал корреспонденту РИА Новости представитель Toyota Такуя Хаясида.

Пока капсула-автомобиль – лишь концепт, ее дальнейшая судьба, как пояснил представитель компании, в том числе будет зависеть от отзывов посетителей выставки. Но уже сейчас он оснащен сенсорами и камерами на 360 градусов, что обеспечит безопасность передвижения.

Еще одна разработка Toyota - три концепции передвижения серии ME, от английского "я".

"В серии представлена инвалидная электроколяска, на которой можно совершить восхождение в горы или путешествовать по пересеченной местности. Затем стул, который действует по принципу сегвея, но на нем можно сидеть, зафиксировав положение ног и корпуса ремнями. Это также позволяет использовать его человеком с ограниченными возможностями. Оно может быть востребовано и в параспорте, так как оставляет свободными руки. Еще один экспонат – модификация кресла на четырех ножках-колесах, которое может преодолевать лестницы, ступеньки, поможет высадиться из машины", - пояснил представитель Toyota.

Значительное место занимают несколько беспилотных фургонов с совершенно разными функциями: они могут быть транспортерами и превращаться в лавку на колесах, работать на стройке, помогать перевозить пациентов в больницу, служить такси.

"Это беспилотное роботакси. В него можно въехать на инвалидной коляске или разместить много чемоданов, что удобно для туристов. Окно напротив двери превращается в дисплей, пассажиры могут посмотреть кино или спеть караоке", - пояснил представитель автоконцерна.

Автостроитель Honda продемонстрировал, что готов покорять любое пространство, в том числе и космическое. Рядом с его джетом, удивившим посетителей на прошлом автосалоне в 2023 году, сейчас выставлена ракета.

"Это опытный образец, а не концепт. Именно эта ракета была испытана в этом году, она возвращается обратно после полета. Корпус выполнен из материалов, которые можно вторично перерабатывать, а в качестве топлива используется возобновляемый вид энергии биометан. Сейчас максимальная высота полета составляет всего 270 метров, но в дальнейшем высота будет увеличиваться, чтобы она смогла выводить на орбиту спутники", - рассказала корреспонденту РИА Новости представитель Honda Мэгуми Момотани. Испытания ракеты (весом 900 килограммов, длиной 6 метров) успешно прошли на Хоккайдо в июне этого года. Honda также выставила всю палитру своих мотоциклов.

Mitsubishi продемонстрировал автомобиль с прицепом для дальних путешествий или даже для жизни в постоянном странствии. Он полностью автономен – заряжается от солнечных батарей на крыше авто и прицепа, что позволяет произвольно выбирать цель путешествия и место стоянки: это может быть очень удаленное от благ цивилизации место. Прицеп раскладывается и превращается в кровать, в него встроена плитка для приготовления пищи и раковина с краном.

На стенде Suzuki выставлена и его совместная разработка с американским стартапом Glydways - гибрид такси и индивидуального электровагона. Они перемещаются по выделенным дорогам, что роднит их с электричками, но пассажир может выйти из вагона в любом удобном для себя месте, это роднит его с такси. Испытания этого мини-электровагона назначены на следующий год в США

Производитель грузовиков Isuzu выступил в необычном для себя качестве и показал инновационный трансформер для транспортировки грузов. Внешне он похож на звезду с тремя лучами, два нижних заканчиваются колесами, а к верхней стойке крепится любой груз. Спереди можно разместить кабину для одного человека, а сзади грузовой отсек, и тогда трансформер превращается в погрузчик. Большие грузы можно перевозить, разместив их между двумя трансформерами и тогда они превращаются из двухколесной машинки в большой грузовик на четырех колесах. При этом длина грузовика "подгоняется" под длину перевозимого контейнера.