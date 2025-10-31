Артамонов: в Липецкой области благоустроили более 800 объектов

ЛИПЕЦК, 31 окт — РИА Новости. За последние шесть лет в Липецкой области в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" благоустроили свыше 800 общественных территорий, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

По словам главы региона, в этом году строительные работы ведутся на 60 объектах, более 20 из которых — скверы. Остальные объекты — спортивные и детские игровые площадки.

Артамонов уточнил, что при благоустройстве власти учитывают мнение жителей, поэтому общественные пространства располагаются в шаговой доступности, где жители могут пройтись после работы, погулять с детьми в выходной, встретиться и пообщаться с друзьями.