Артамонов: в Липецкой области благоустроили более 800 объектов
Артамонов: в Липецкой области благоустроили более 800 объектов - РИА Новости, 31.10.2025
Артамонов: в Липецкой области благоустроили более 800 объектов
31.10.2025
липецк
Артамонов: в Липецкой области по нацпроекту благоустроили более 800 объектов
ЛИПЕЦК, 31 окт — РИА Новости. За последние шесть лет в Липецкой области в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" благоустроили свыше 800 общественных территорий, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По словам главы региона, в этом году строительные работы ведутся на 60 объектах, более 20 из которых — скверы. Остальные объекты — спортивные и детские игровые площадки.
Артамонов уточнил, что при благоустройстве власти учитывают мнение жителей, поэтому общественные пространства располагаются в шаговой доступности, где жители могут пройтись после работы, погулять с детьми в выходной, встретиться и пообщаться с друзьями.
"Стараемся учитывать пожелания жителей при благоустройстве. Например, в сквере Южном в Задонске горожане попросили в дополнение к баскетбольной и мини-футбольной площадкам сделать больше пешеходных дорожек и детскую игровую зону. Включили в проект — получилось пространство для спорта, отдыха и семейного досуга", — пояснил Артамонов в своем официальном телеграм-канале.