Тренер "Реала" высказался о решении по инциденту с Винисиусом

«

"Для меня это было очень ценное и позитивное заявление, которое показало его честность. Он говорил от всего сердца, об этом клубе и о том, что он хочет ему дать. Для меня самое важное - это то, что он сказал своим товарищам по команде и болельщикам. Я был очень доволен, и мы уже думаем о дальнейших действиях. Вопрос исчерпан, завтра у нас матч, что самое главное. Никаких репрессий", - приводит слова Алонсо Marca.