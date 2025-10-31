Рейтинг@Mail.ru
Тренер "Реала" высказался о решении по инциденту с Винисиусом - РИА Новости Спорт, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:22 31.10.2025
https://ria.ru/20251031/alonso-2052087268.html
Тренер "Реала" высказался о решении по инциденту с Винисиусом
Тренер "Реала" высказался о решении по инциденту с Винисиусом - РИА Новости Спорт, 31.10.2025
Тренер "Реала" высказался о решении по инциденту с Винисиусом
Ситуация с нападающим "Реала" Винисиусом Жуниором полностью исчерпана после его извинений перед командой, сообщил главный тренер футбольного клуба Хаби Алонсо. РИА Новости Спорт, 31.10.2025
2025-10-31T14:22:00+03:00
2025-10-31T14:22:00+03:00
футбол
спорт
хаби алонсо
винисиус жуниор
реал мадрид
барселона
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011707369_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_7252d12e44037509ec883f5eaf61d9cf.jpg
/20251027/vinisius-2050844576.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011707369_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_85442c277f09cf2fe79b730278f2ca22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, хаби алонсо, винисиус жуниор, реал мадрид, барселона
Футбол, Спорт, Хаби Алонсо, Винисиус Жуниор, Реал Мадрид, Барселона
Тренер "Реала" высказался о решении по инциденту с Винисиусом

Тренер "Реала" Алонсо: Винисиус извинился от всего сердца, никаких репрессий

© Соцсети "Реала"Винисиус Жуниор
Винисиус Жуниор - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© Соцсети "Реала"
Читать в
Дзен
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Ситуация с нападающим "Реала" Винисиусом Жуниором полностью исчерпана после его извинений перед командой, сообщил главный тренер футбольного клуба Хаби Алонсо.
В воскресенье в матче десятого тура чемпионата Испании "Реал" дома обыграл "Барселону" (2:1). Винисиус был заменен на 71-й минуте встречи, на что отреагировал гневными жестами в адрес Алонсо. Футболист направился в раздевалку, где, как сообщали испанские СМИ, заявил о желании уйти из "Реала". В среду Винисиус в соцсетях принес извинения клубу и болельщикам.
Чемпионат Испании по футболу
26 октября 2025 • начало в 18:15
Завершен
Реал Мадрид
2 : 1
Барселона
22‎’‎ • Килиан Мбаппе
(Джуд Беллингем)
43‎’‎ • Джуд Беллингем
(Эдер Милитан)
38‎’‎ • Фермин Лопес
(Маркус Рэшфорд)
Календарь Турнирная таблица История встреч
«
"Для меня это было очень ценное и позитивное заявление, которое показало его честность. Он говорил от всего сердца, об этом клубе и о том, что он хочет ему дать. Для меня самое важное - это то, что он сказал своим товарищам по команде и болельщикам. Я был очень доволен, и мы уже думаем о дальнейших действиях. Вопрос исчерпан, завтра у нас матч, что самое главное. Никаких репрессий", - приводит слова Алонсо Marca.
В субботу "Реал" примет "Валенсию" в матче 11-го тура чемпионата Испании.
Винисиусу 25 лет, он выступает за "Реал" с лета 2018 года. В составе "сливочных" форвард стал трехкратным чемпионом Испании, двукратным победителем Лиги чемпионов. В 2024 году Винисиус получил награду лучшему футболисту сезона по версии Международной федерации футбола (ФИФА).
Эпизод октябрьского матча Реала против Барселоны - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Винисиус заявил о желании покинуть "Реал", пишут СМИ
27 октября, 10:34
 
ФутболСпортХаби АлонсоВинисиус ЖуниорРеал МадридБарселона
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    Закончен (П)
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    2
  • Хоккей
    2-й период
    Спартак Москва
    Автомобилист
    1
    1
  • Хоккей
    2-й период
    ЦСКА
    Лада
    3
    0
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала