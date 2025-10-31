Тренер "Реала" высказался о решении по инциденту с Винисиусом

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Ситуация с нападающим "Реала" Винисиусом Жуниором полностью исчерпана после его извинений перед командой, сообщил главный тренер футбольного клуба Хаби Алонсо.
В воскресенье в матче десятого тура чемпионата Испании "Реал" дома обыграл "Барселону" (2:1). Винисиус был заменен на 71-й минуте встречи, на что отреагировал гневными жестами в адрес Алонсо. Футболист направился в раздевалку, где, как сообщали испанские СМИ, заявил о желании уйти из "Реала". В среду Винисиус в соцсетях принес извинения клубу и болельщикам.
"Для меня это было очень ценное и позитивное заявление, которое показало его честность. Он говорил от всего сердца, об этом клубе и о том, что он хочет ему дать. Для меня самое важное - это то, что он сказал своим товарищам по команде и болельщикам. Я был очень доволен, и мы уже думаем о дальнейших действиях. Вопрос исчерпан, завтра у нас матч, что самое главное. Никаких репрессий", - приводит слова Алонсо Marca.
В субботу "Реал" примет "Валенсию" в матче 11-го тура чемпионата Испании.
Винисиусу 25 лет, он выступает за "Реал" с лета 2018 года. В составе "сливочных" форвард стал трехкратным чемпионом Испании, двукратным победителем Лиги чемпионов. В 2024 году Винисиус получил награду лучшему футболисту сезона по версии Международной федерации футбола (ФИФА).
