Спикер нижегородского парламента Люлин дал старт акции "Алтарь Отечества" - РИА Новости, 31.10.2025
Нижегородская область
 
15:22 31.10.2025 (обновлено: 15:33 31.10.2025)
Спикер нижегородского парламента Люлин дал старт акции "Алтарь Отечества"
Спикер нижегородского парламента Люлин дал старт акции "Алтарь Отечества"
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин дал старт 25-й межрегиональной культурно-патриотической акции "Алтарь Отечества",... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T15:22:00+03:00
2025-10-31T15:33:00+03:00
Спикер нижегородского парламента Люлин дал старт акции "Алтарь Отечества"

Люлин дал старт 25-й межрегиональной культурно-патриотической акции

Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин дал старт 25-й межрегиональной культурно-патриотической акции "Алтарь Отечества"
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин дал старт 25-й межрегиональной культурно-патриотической акции Алтарь Отечества - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© Фото предоставлено пресс-службой законодательного собрания Нижегородской области
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 окт – РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин дал старт 25-й межрегиональной культурно-патриотической акции "Алтарь Отечества", сообщает пресс-служба регионального парламента.
Торжественное открытие юбилейной акции, участники которой повторят путь Народного ополчения 1612 года, состоялось в пятницу на площади Народного единства в Нижнем Новгороде, где традиционно собрались студенты, ветераны, общественники и творческие коллективы со всей области.
"Четверть века назад на этой площади нижегородцы заложили традицию, которая из ежегодного возложения цветов выросла в инициативу учреждения Дня народного единства. Сегодня, когда в мире есть силы, мечтающие о новом Смутном времени, мы даём новый импульс акции "Алтарь Отечества". Для сотен молодых победителей конкурса со всей страны эта поездка – не туризм, а паломничество по святым местам и особая миссия. Их задача – донести до сверстников, что сплочённый народ непобедим, а чувство единства и любви к Отечеству было и остаётся самой прочной основой российской государственности", – цитирует пресс-служба слова Люлина.
Участники мероприятия возложили цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. Особой торжественности моменту придал чин окропления копии знамени Народного ополчения 1612 года, который совершил епископ Иннокентий.
"На протяжении 25 лет акция объединяет людей, для которых история России – не пустой звук. Мы не просто проезжаем по городам, мы восстанавливаем живую связь времен, показывая молодежи, что сила России – в единстве ее народа, как это и было во времена Минина и Пожарского", – приводятся в сообщении слова руководителя межрегиональной культурно-патриотической акции "Алтарь Отечества" Владимира Блинкова.
Маршрут акции начался в Нижнем Новгороде, где земский староста Кузьма Минин обратился к согражданам с призывом собрать средства и встать на защиту Отечества. Участники посетят города, через которые шло ополчение: Балахну, Пурех, Юрьевец, Кинешму, Кострому, Ярославль, Ростов, Переславль-Залесский, Пересвет и Сергиев Посад. В этих городах запланированы встречи с молодежью, митинги и концерты. Завершится акция 3 ноября в Москве возложением цветов к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади.
"Более четырех веков назад наши предки объединились под руководством Минина и Пожарского, чтобы спасти Москву и всю страну от польско-литовских захватчиков. Это событие изменило ход истории и сделало нас теми, кто мы есть сегодня. Участники акции "Алтарь Отечества" выполняют важную миссию – они напоминают россиянам о силе сплоченности и важности сохранения традиций добрососедства в нашей многонациональной стране", – сказал председатель думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов.
Акция "Алтарь Отечества" традиционно способствует сохранению исторической памяти о ключевых событиях российской истории и укреплению патриотического духа среди молодежи.
Нижегородская область Нижний Новгород Россия Москва Кузьма Минин (Сухорукий) Дмитрий Пожарский Евгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области) Народное единство
 
 
