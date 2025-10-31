Аэропорт Кеннеди в Нью-Йорке приостановил работу из-за нехватки персонала

ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Международный аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке приостановил работу из-за нехватки персонала на фоне продолжающегося шатдауна правительства, следует из базы данных Федерального управления гражданской авиации США (FAA).
Согласно сообщению, ограничение на полеты будет действовать с 18.07 до 19.30 по Гринвичу (с 21.07 до 22.30 мск).
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Президент США Дональд Трамп объявлял ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.