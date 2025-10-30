Рейтинг@Mail.ru
"Лишили себя удовольствия смотреть на гения": Журова о деле Валиевой
Фигурное катание
Фигурное катание
 
15:30 30.10.2025 (обновлено: 15:32 30.10.2025)
"Лишили себя удовольствия смотреть на гения": Журова о деле Валиевой
"Лишили себя удовольствия смотреть на гения": Журова о деле Валиевой
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что мир лишил себя удовольствия смотреть программы такой... РИА Новости Спорт, 30.10.2025
фигурное катание
спорт
камила валиева
светлана журова
спортивный арбитражный суд (cas)
"Лишили себя удовольствия смотреть на гения": Журова о деле Валиевой

Журова заявила, что мир лишил себя удовольствия смотреть на гениальную Валиеву

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что мир лишил себя удовольствия смотреть программы такой гениальной фигуристки, как Камила Валиева.
В четверг Федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство о пересмотре решения оставить в силе вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о нарушении антидопинговых правил Валиевой.
«
"К сожалению, они уже давно приняли все эти решения, и своей цели они добились - все эти годы замечательная спортсменка не выступала. Мир просто лишил себя прекрасных выступлений и удовольствия видеть гениальную фигуристку в соревновательном режиме. Очень жаль! Это были бы потрясающие, незабываемые программы, которые вспоминали бы многие годы. Но допустить, чтобы такая звезда, которая представляет и олицетворяет всю Россию, ее культуру, они просто не могли", - сказала Журова.
"Возобновить карьеру будет очень непросто. Статистика говорит, что это спорт молодых, хотя исключения, конечно, есть: Катарина Витт, Ирина Слуцкая, Каролина Костнер. Но Валиева - девчонка с характером, вдруг получится что-то невероятное. У нее в этом плане есть большое преимущество: за нее переживает вся страна и многие искренне хотят, чтобы у нее все получилось", - добавила она.
Камила Валиева - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Тарасова призвала забыть о допинговом деле Валиевой
30 октября, 14:42
 
Фигурное катание
Камила Валиева
Светлана Журова
Спортивный арбитражный суд (CAS)
 
