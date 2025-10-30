https://ria.ru/20251030/zhurova--2051866040.html
"Лишили себя удовольствия смотреть на гения": Журова о деле Валиевой
"Лишили себя удовольствия смотреть на гения": Журова о деле Валиевой - РИА Новости Спорт, 30.10.2025
"Лишили себя удовольствия смотреть на гения": Журова о деле Валиевой
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что мир лишил себя удовольствия смотреть программы такой... РИА Новости Спорт, 30.10.2025
2025-10-30T15:30:00+03:00
2025-10-30T15:30:00+03:00
2025-10-30T15:32:00+03:00
фигурное катание
спорт
камила валиева
светлана журова
спортивный арбитражный суд (cas)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924864848_0:0:2350:1321_1920x0_80_0_0_adb4c25e3537c93f72618aaa5b48835a.jpg
/20251030/sport-2051851996.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924864848_0:0:1996:1496_1920x0_80_0_0_21b3f8e3f9a8b485a588c8cd4a10c15e.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, камила валиева, светлана журова, спортивный арбитражный суд (cas)
Фигурное катание, Спорт, Камила Валиева, Светлана Журова, Спортивный арбитражный суд (CAS)
"Лишили себя удовольствия смотреть на гения": Журова о деле Валиевой
Журова заявила, что мир лишил себя удовольствия смотреть на гениальную Валиеву
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что мир лишил себя удовольствия смотреть программы такой гениальной фигуристки, как Камила Валиева.
В четверг Федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство о пересмотре решения оставить в силе вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о нарушении антидопинговых правил Валиевой.
«
"К сожалению, они уже давно приняли все эти решения, и своей цели они добились - все эти годы замечательная спортсменка не выступала. Мир просто лишил себя прекрасных выступлений и удовольствия видеть гениальную фигуристку в соревновательном режиме. Очень жаль! Это были бы потрясающие, незабываемые программы, которые вспоминали бы многие годы. Но допустить, чтобы такая звезда, которая представляет и олицетворяет всю Россию, ее культуру, они просто не могли", - сказала Журова.
"Возобновить карьеру будет очень непросто. Статистика говорит, что это спорт молодых, хотя исключения, конечно, есть: Катарина Витт, Ирина Слуцкая, Каролина Костнер. Но Валиева - девчонка с характером, вдруг получится что-то невероятное. У нее в этом плане есть большое преимущество: за нее переживает вся страна и многие искренне хотят, чтобы у нее все получилось", - добавила она.