Собственников жилья предупредили о важном изменении этой осенью
Собственников жилья предупредили о важном изменении этой осенью - РИА Новости, 30.10.2025
Собственников жилья предупредили о важном изменении этой осенью
С 1 сентября в ЕГРН стали вносить важные изменения о лицах, имевших равные права с собственником квартиры на момент приватизации или выплаты пая в ЖК и ЖСК
Собственников жилья предупредили о важном изменении этой осенью
Юрист Манджиева: в ЕГРН стали вносить данные о потенциальных собственниках жилья
МОСКВА, 30 окт – РИА Новости.
С 1 сентября в ЕГРН стали вносить важные изменения о лицах, имевших равные права с собственником квартиры на момент приватизации или выплаты пая в ЖК и ЖСК, рассказала агентству "Прайм"
ведущий юрист ЕЮС Србуи Манджиева.
«
"С 1 сентября этого года в реестр будут внесены данные об отказниках от приватизации и членах семьи собственника кооперативного жилья, включая бывших, на момент внесения последнего паевого взноса в жилищный или жилищно-строительный кооператив", — пояснила она.
Закон касается всех, чье право пользоваться жилым помещением на момент приватизации или полной выплаты паев за кооперативное жилье можно подтвердить документами. Теперь собственник должен подать заявление на их внесение в ЕГРН, которое удовлетворят в течение пяти рабочих дней.
Новация полезна, поскольку защищает людей, имеющих право на пожизненное проживание, от возможного ущемления их прав при отчуждении недвижимости или при залоге недвижимости. Также это нововведение защитит права и законные интересы покупателей и залогодержателей от правопритязаний проживающих лиц.
Однако им следовало бы разрешить самостоятельно подавать такое заявление, не дожидаясь собственника. Тогда права реально будут защищены, а проверка недвижимости для покупателя и банка-кредитора упростится, заключила Манджиева.