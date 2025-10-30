Челябинская область собрала рекордные почти 2,3 млн тонн зерна в 2025 г

ЧЕЛЯБИНСК, 30 окт – РИА Новости. Челябинская область по итогам 2025 года собрала рекордные 2,26 миллиона тонн зерна, также в текущем году рекордный урожай масличных культур, увеличилось производство картофеля и овощей, сообщил губернатор региона Алексей Текслер

"По данным на 27 октября, в регионе полностью обмолочены зерновые и зернобобовые культуры, собрано 2 млн 269 тысяч тонн зерна в бункерном весе. Историческим достижением является то, что в регионе в течение четырех последних лет годовой урожай зерна составляет больше двух миллионов тонн. В этом году урожайность зерновых культур в среднем на 23% больше прошлогодней", – цитирует пресс-служба правительства региона слова Текслера.

Он также отметил рекордный урожай масличных культур, увеличение производства картофеля и овощей, а также успехи в развитии садоводства.

Кроме того, Текслер отметил формирование системы непрерывного образования и внедрение современных образовательных практик в соответствии с целями федерального проекта "Кадры в АПК". "Совместно с Южно-Уральским государственным агроуниверситетом и индустриальными партнерами совершенствуем подготовку специалистов, включая создание специализированных лабораторий, организацию профильных и предпрофильных агротехнологических классов. В этом году создано 7 агроклассов, в следующем запланировано 20, цель – в ближайшие годы создать 100 агротехнологических классов", – сказал глава региона.

Губернатор привел в пример успешный опыт компании "СИТНО" по созданию агротехнологических школьных площадок и реализации совместных научно-практических исследований с ЮУрГАУ, а также компанию "Ресурс", которая участвует в проекте "Профессионалитет".

"Помимо традиционных мер поддержки, регион оказывает Южно-Уральскому государственному агроуниверситету дополнительную помощь. В этом году на средства областного бюджета создана молодежная лаборатория и отремонтирован спортивный зал. Кроме того, вузу предоставлен грант в размере 20 миллионов рублей на развитие научной деятельности в сфере АПК. Эту работу также будем продолжать", – подчеркнул Алексей Текслер.

Также в Челябинской области собирают рекордные урожаи масличных культур.

Глава хозяйства "Березка" Денис Шумских рассказал, что в этом сезоне несмотря на все капризы погоды условия сложились в целом благоприятные для получения хорошего урожая. "Рынок нас подталкивает к тому, чтобы мы увеличивали площади масличных культур, потому что выручка от их реализации даёт возможность хозяйству развиваться. На следующий год мы снова планируем увеличить площади подсолнечника. Ориентируемся и на наших переработчиков: сразу две компании – "Сигма" и "Союзпищепром" – начали строить маслоэкстракционные заводы уже непосредственно на территории области", - цитирует пресс-служба слова Шумских.

По данным правительства, в среднем урожайность подсолнечника в этом году на Южном Урале составляет 14,3 ц/га (2024 год на аналогичную дату – 13,2 ц/га), масличного льна – 10,6 ц/га (2024 г. – 8,6 ц/га), рапса – 15,8 ц/га против 10,5 ц/га в прошлом году. Этих культур уже собрано 148,3 тыс. т, 141,2 тыс. т и 28,2 тыс. т соответственно. Также на Южном Урале в качестве нишевых выращивают сою, горчицу и масличный рыжик.

Как отметил заместитель губернатора – министр сельского хозяйства области Алексей Кобылин, урожай масличных культур в этом году радует аграриев. "По сравнению с прошлым годом, когда было собрано 278 тыс. т маслосемян, мы надеемся собрать не менее 350 тысяч т масличных. В этом году хозяйства увеличили площади этих культур более чем на 100 тысяч гектаров, потому что чувствуют отдачу", – цитирует пресс-служба слова Кобылина.