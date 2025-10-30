https://ria.ru/20251030/zenit-2051874806.html
"Зенит" наказали за оскорбительные кричалки фанатов про Москву
"Зенит" наказали за оскорбительные кричалки фанатов про Москву - РИА Новости Спорт, 30.10.2025
"Зенит" наказали за оскорбительные кричалки фанатов про Москву
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение оштрафовать футбольный клуб "Зенит" за поведение болельщиков во время... РИА Новости Спорт, 30.10.2025
2025-10-30T16:07:00+03:00
2025-10-30T16:07:00+03:00
2025-10-30T16:13:00+03:00
футбол
спорт
артур григорьянц
российский футбольный союз (рфс)
кубок россии по футболу
зенит
динамо москва
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/111943/78/1119437826_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d3495b21d9c06b13903591fa2783a54d.jpg
/20251021/semshov-2049601958.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/111943/78/1119437826_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4edac45502273428d0b6d12a7eaccdfc.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, артур григорьянц, российский футбольный союз (рфс), кубок россии по футболу, зенит, динамо москва, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Артур Григорьянц, Российский футбольный союз (РФС), Кубок России по футболу, Зенит, Динамо Москва, Российская премьер-лига (РПЛ)
"Зенит" наказали за оскорбительные кричалки фанатов про Москву
КДК РФС оштрафовал "Зенит" за поведение болельщиков на матче с "Динамо"