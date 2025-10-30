Рейтинг@Mail.ru
"Зенит" наказали за оскорбительные кричалки фанатов про Москву
16:07 30.10.2025 (обновлено: 16:13 30.10.2025)
"Зенит" наказали за оскорбительные кричалки фанатов про Москву
"Зенит" наказали за оскорбительные кричалки фанатов про Москву
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение оштрафовать футбольный клуб "Зенит" за поведение болельщиков во время... РИА Новости Спорт, 30.10.2025
/20251021/semshov-2049601958.html
"Зенит" наказали за оскорбительные кричалки фанатов про Москву

КДК РФС оштрафовал "Зенит" за поведение болельщиков на матче с "Динамо"

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкБолельщики "Зенита"
Болельщики Зенита - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Болельщики "Зенита". Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости, Андрей Михайлов. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение оштрафовать футбольный клуб "Зенит" за поведение болельщиков во время матча чемпионата России против московского "Динамо", сообщил журналистам глава комитета Артур Григорьянц.
Петербургский "Зенит" 26 октября на своем поле обыграл "Динамо" (2:1) в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игру посетили 43 418 зрителей.
«
"Болельщики "Зенита" скандировали оскорбительные выражения (в адрес Москвы). Это второе нарушение в сезоне. Штраф - 20 тысяч рублей", - сказал Григорьянц.
"Зенит" после 13 туров занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.
Семшов рассказал, почему "Зенит" расстался с ним
21 октября, 15:16
Семшов рассказал, почему "Зенит" расстался с ним
21 октября, 15:16
 
