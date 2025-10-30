Рейтинг@Mail.ru
На Западе сообщили плохие новости Зеленскому из-за происходящего на Украине
15:08 30.10.2025
На Западе сообщили плохие новости Зеленскому из-за происходящего на Украине
Владимиру Зеленскому нужно осознать, что поставки западного оружия не помогут ВСУ в зоне боевых действий, так как им некому будет управлять, пишет итальянское... РИА Новости, 30.10.2025
в мире, украина, россия, москва, владимир путин, владимир зеленский
В мире, Украина, Россия, Москва, Владимир Путин, Владимир Зеленский
На Западе сообщили плохие новости Зеленскому из-за происходящего на Украине

L`Antidiplomatico: западное оружие не поможет ВСУ в конфликте на Украине

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Владимиру Зеленскому нужно осознать, что поставки западного оружия не помогут ВСУ в зоне боевых действий, так как им некому будет управлять, пишет итальянское издание L' Antidiplomatico.
"Масштабы дезертирства в украинской армии — в сочетании с массовым уклонением от мобилизации — бросают тень на заявление Зеленского о том, что Украине не нужны солдаты НАТО, а только оружие... Запад может продолжать поставлять его, но вскоре, возможно, некому будет им управлять", — говорится в материале.
Издание отмечает, что киевский режим не готов на политические компромиссы для урегулирования конфликта на Украине, в связи с чем пытается втянуть НАТО в прямую войну с Россией.
В сентябре Владимир Путин отмечал, что ВСУ не способны вести наступательные действия и лишь удерживают имеющиеся рубежи, "затыкая дыры" в зоне боевых действий наиболее боеспособными подразделениями.
В конце августа начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщал, что весной и летом украинская армия пыталась замедлить российское наступление, но понесла серьезные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится у Москвы.
