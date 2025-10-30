МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Владимиру Зеленскому становится все сложнее скрыть истинное положение ВСУ на фронте, пишет испанское издание Rebelion.
"Постоянные поражения Украины на фронтах уже невозможно скрыть <…>. С этим связаны отчаянные просьбы Зеленского о предоставлении дополнительного вооружения Западом", — говорится а материале.
Издание отмечает, что киевский режим также отказывается признавать серьезные проблемы в стране, такие как истощение ресурсов, нехватка людей в армии, полный крах экономики и огромный долг.
В среду президент Владимир Путин заявил, что подразделения ВСУ заблокированы в Купянске и Красноармейске. По его словам, политическое руководство Украины должно принять решение о судьбе своих граждан, которые находятся в кольце.
В конце августа начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимовподчеркнул, что весной и летом украинская армия пыталась замедлить российское наступление, но понесла колоссальные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится у Москвы.
