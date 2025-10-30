Рейтинг@Mail.ru
На Западе сделали заявление о Зеленском из-за ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:06 30.10.2025 (обновлено: 15:20 30.10.2025)
https://ria.ru/20251030/zelenskiy-2051731974.html
На Западе сделали заявление о Зеленском из-за ситуации в зоне СВО
На Западе сделали заявление о Зеленском из-за ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 30.10.2025
На Западе сделали заявление о Зеленском из-за ситуации в зоне СВО
Владимиру Зеленскому становится все сложнее скрыть истинное положение ВСУ на фронте, пишет испанское издание Rebelion. РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T10:06:00+03:00
2025-10-30T15:20:00+03:00
в мире
украина
москва
владимир зеленский
владимир путин
красноармейск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050276869_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a9e3f452b0dbd6a086f7df058c9ea292.jpg
https://ria.ru/20251030/ukraina-2051524504.html
https://ria.ru/20251029/zelenskiy-2051563617.html
украина
москва
красноармейск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050276869_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e820be7b9f22608bd41aa54b352c9c5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, москва, владимир зеленский, владимир путин, красноармейск
В мире, Украина, Москва, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Красноармейск
На Западе сделали заявление о Зеленском из-за ситуации в зоне СВО

Rebelion: Зеленскому стало сложно скрывать поражение Украины на фронте

© AP Photo / Harry NakosВладимир Зеленский во время пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе
Владимир Зеленский во время пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© AP Photo / Harry Nakos
Владимир Зеленский во время пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Владимиру Зеленскому становится все сложнее скрыть истинное положение ВСУ на фронте, пишет испанское издание Rebelion.
"Постоянные поражения Украины на фронтах уже невозможно скрыть <…>. С этим связаны отчаянные просьбы Зеленского о предоставлении дополнительного вооружения Западом", — говорится а материале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
"У нас их не жалко". Зеленский довел украинцев до отчаянных действий
Вчера, 08:00
Издание отмечает, что киевский режим также отказывается признавать серьезные проблемы в стране, такие как истощение ресурсов, нехватка людей в армии, полный крах экономики и огромный долг.
В среду президент Владимир Путин заявил, что подразделения ВСУ заблокированы в Купянске и Красноармейске. По его словам, политическое руководство Украины должно принять решение о судьбе своих граждан, которые находятся в кольце.
В конце августа начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимовподчеркнул, что весной и летом украинская армия пыталась замедлить российское наступление, но понесла колоссальные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится у Москвы.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
"Зачем прекращать?" На Западе раскрыли истинные мотивы Зеленского
29 октября, 16:54
 
В миреУкраинаМоскваВладимир ЗеленскийВладимир ПутинКрасноармейск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала