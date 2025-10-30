Рейтинг@Mail.ru
В Британии обратились к Зеленскому с экстренным призывом
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
03:37 30.10.2025
В Британии обратились к Зеленскому с экстренным призывом
Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский должны приказать украинским боевикам в Красноармейске сложить оружие, такое мнение высказал британский... РИА Новости, 30.10.2025
В Британии обратились к Зеленскому с экстренным призывом

Меркурис: Зеленский должен приказать ВСУ в Красноармейске сложить оружие

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский должны приказать украинским боевикам в Красноармейске сложить оружие, такое мнение высказал британский военный аналитик Александр Меркурис с эфире своего YouTube-канала.
«
"Самое гуманное, что Зеленский и Сырский могут сделать, — это приказать украинским солдатам в Покровске (Красноармейске. — Прим. Ред.) сложить оружие", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
В Киеве заявили об ударе по Зеленскому после слов Путина
Вчера, 01:03
Тем не менее, уверен эксперт, глава киевского режима не пойдет на такой шаг, потому что тогда он покажет своим европейским и американским партнерам, что он постоянно врал им по поводу способности ВСУ сдерживать продвижение ВС России.
"Зеленский будет настаивать, что эти несчастные люди в Покровске (Красноармейске. — Прим. Ред.) должны продолжать сражаться и умирать. Хотя, в этом нет никакого смысла", — заключил Меркурис.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что подразделения ВСУ заблокированы в Купянске и Красноармейске. По его словам, политическое руководство Украины должно принять решение о судьбе своих граждан, которые находятся в кольце.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
"Огромный удар": в США рассказали о катастрофе в Красноармейске
Вчера, 02:49
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКрасноармейскПокровскУкраинаВладимир ЗеленскийАлександр СырскийАлександр МеркурисВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
