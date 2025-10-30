https://ria.ru/20251030/zelenskiy-2051674113.html
В Киеве заявили об ударе по Зеленскому после слов Путина
В Киеве заявили об ударе по Зеленскому после слов Путина - РИА Новости, 30.10.2025
В Киеве заявили об ударе по Зеленскому после слов Путина
Потеря Красноармейска, об окружении которого накануне говорил Владимир Путин, станет для Владимира Зеленского и его окружения серьезным ударом, такое мнение... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T01:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
красноармейск
покровск
киев
владимир зеленский
владимир путин
олег соскин
В Киеве заявили об ударе по Зеленскому после слов Путина
Соскин: потеря Красноармейска станет для Зеленского ударом