В Киеве заявили об ударе по Зеленскому после слов Путина
30.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
01:03 30.10.2025
В Киеве заявили об ударе по Зеленскому после слов Путина
В Киеве заявили об ударе по Зеленскому после слов Путина
Потеря Красноармейска, об окружении которого накануне говорил Владимир Путин, станет для Владимира Зеленского и его окружения серьезным ударом, такое мнение... РИА Новости, 30.10.2025
В Киеве заявили об ударе по Зеленскому после слов Путина

Соскин: потеря Красноармейска станет для Зеленского ударом

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Потеря Красноармейска, об окружении которого накануне говорил Владимир Путин, станет для Владимира Зеленского и его окружения серьезным ударом, такое мнение высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Такое впечатление, что Зеленский и его там ближайшее окружение, они не понимают угрозы Покровска (Красноармейска. — Прим. Ред.). Если они его сейчас теряют, это будет означать сдачу национальных интересов", — сказал он в эфире своего YouTube-канала.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Зеленский заявил о намерении ввести новые санкции против России
Вчера, 22:49
При этом эксперт напомнил, что положение ВСУ на передовой становится все хуже на фоне сокращения поддержки со стороны США.
«
"Это колоссальный удар", — резюмировал Соскин.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что подразделения ВСУ заблокированы в Купянске и Красноармейске. По его словам, политическое руководство Украины должно принять решение о судьбе своих граждан, которые находятся в кольце.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
"Выхода нет". Депутат Рады набросился на Зеленского
Вчера, 17:05
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКрасноармейскПокровскКиевВладимир ЗеленскийВладимир ПутинОлег СоскинВооруженные силы Украины
 
 
