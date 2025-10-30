Рейтинг@Mail.ru
МИД КНР выразил надежду на защиту США глобального стратегического баланса - РИА Новости, 30.10.2025
14:02 30.10.2025
МИД КНР выразил надежду на защиту США глобального стратегического баланса
МИД КНР выразил надежду на защиту США глобального стратегического баланса
в мире
сша
китай
дональд трамп
сша
китай
в мире, сша, китай, дональд трамп
В мире, США, Китай, Дональд Трамп
МИД КНР выразил надежду на защиту США глобального стратегического баланса

© iStock.com / xcarrot_007Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 30 окт – РИА Новости. Китай надеется, что США будут защищать международную систему ядерного разоружения и нераспространения, а также глобальный стратегический баланс, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. Он отметил, что у США есть испытательные полигоны для ядерного оружия, подробности о тестах будут объявлены позже.
"(Китай надеется – ред.), что США предпримут конкретные действия для защиты международной системы ядерного разоружения и нераспространения, а также для обеспечения глобального стратегического баланса и стабильности", - заявил Го Цзякунь на просьбу РИА Новости прокомментировать распоряжение Трампа.
Песков назвал сложной тему ядерного разоружения
Вчера, 13:05
 
В миреСШАКитайДональд Трамп
 
 
