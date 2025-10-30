МИД КНР выразил надежду на защиту США глобального стратегического баланса

ПЕКИН, 30 окт – РИА Новости. Китай надеется, что США будут защищать международную систему ядерного разоружения и нераспространения, а также глобальный стратегический баланс, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. Он отметил, что у США есть испытательные полигоны для ядерного оружия, подробности о тестах будут объявлены позже.
"(Китай надеется – ред.), что США предпримут конкретные действия для защиты международной системы ядерного разоружения и нераспространения, а также для обеспечения глобального стратегического баланса и стабильности", - заявил Го Цзякунь на просьбу РИА Новости прокомментировать распоряжение Трампа.
