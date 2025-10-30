Рейтинг@Mail.ru
Защита "авторитета" Васи Бандита попросила освободить его от наказания - РИА Новости, 30.10.2025
04:39 30.10.2025
Защита "авторитета" Васи Бандита попросила освободить его от наказания
Защита "авторитета" Васи Бандита попросила освободить его от наказания
2025
Защита "авторитета" Васи Бандита попросила освободить его от наказания

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Защита криминального авторитета Игоря Кокунова (Вася Бандит), осужденного на 8 лет и 2 месяца колонии особого режима за занятие высшего положения в преступной иерархии, просит суд освободить его от наказания по состоянию здоровья, сообщается в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"В суде зарегистрировано ходатайство об освобождении от наказания в связи с болезнью осужденного Кокунова И.В.", - сказано в материалах.
Согласно материалам, ранее в суд уже поступало данное ходатайство адвоката Кокунова, однако его вернули заявителю для устранения недостатков, препятствующих принятию его к производству.
Московский областной суд в сентябре приговорил Кокунова к 8 годам и 2 месяцам колонии особого режима. Как сообщала подмосковная прокуратура, мужчину признали виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).
В суде установлено, что в 1993 году Кокунов был наделен криминальным статусом с криминальным прозвищем "Вася Бандит". Отмечалось, что в соответствии с обычаями преступного мира он пользовался безоговорочным авторитетом, обладал организационно-распорядительными функциями, позволяющими контролировать различные направления деятельности криминальных структур в России и обеспечивать их существование.
Как пояснили в прокуратуре, получив данный "статус", Кокунов оказывал за денежное вознаграждение криминальное покровительство организаторам игорного бизнеса и незаконной деятельности по продаже топлива, разрешал различные конфликтные ситуации между криминальными группировками и помогал избежать ответственности за содеянное.
