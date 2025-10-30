Защита "авторитета" Васи Бандита попросила освободить его от наказания

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Защита криминального авторитета Игоря Кокунова (Вася Бандит), осужденного на 8 лет и 2 месяца колонии особого режима за занятие высшего положения в преступной иерархии, просит суд освободить его от наказания по состоянию здоровья, сообщается в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

"В суде зарегистрировано ходатайство об освобождении от наказания в связи с болезнью осужденного Кокунова И.В.", - сказано в материалах.

Согласно материалам, ранее в суд уже поступало данное ходатайство адвоката Кокунова, однако его вернули заявителю для устранения недостатков, препятствующих принятию его к производству.

Московский областной суд в сентябре приговорил Кокунова к 8 годам и 2 месяцам колонии особого режима. Как сообщала подмосковная прокуратура, мужчину признали виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ ).

В суде установлено, что в 1993 году Кокунов был наделен криминальным статусом с криминальным прозвищем "Вася Бандит". Отмечалось, что в соответствии с обычаями преступного мира он пользовался безоговорочным авторитетом, обладал организационно-распорядительными функциями, позволяющими контролировать различные направления деятельности криминальных структур в России и обеспечивать их существование.