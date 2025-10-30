Рейтинг@Mail.ru
Лавров направил генсеку ООН запрос по расследованию провокации в Буче - РИА Новости, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:05 30.10.2025 (обновлено: 17:06 30.10.2025)
https://ria.ru/20251030/zapros-2051892025.html
Лавров направил генсеку ООН запрос по расследованию провокации в Буче
Лавров направил генсеку ООН запрос по расследованию провокации в Буче - РИА Новости, 30.10.2025
Лавров направил генсеку ООН запрос по расследованию провокации в Буче
Глава МИД России Сергей Лавров на днях направил генсеку ООН Антониу Гутеррешу очередной запрос по теме расследования провокации в Буче, Москва ждет ответа,... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T17:05:00+03:00
2025-10-30T17:06:00+03:00
в мире
сергей лавров
оон
антониу гуттереш
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014176462_0:133:3073:1862_1920x0_80_0_0_6ca75f73c9629f2dbb9fb4659d110e86.jpg
https://ria.ru/20251029/ukraina-2051528306.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014176462_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f744ab008115df56390c8f0cf5927531.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сергей лавров, оон, антониу гуттереш, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Сергей Лавров, ООН, Антониу Гуттереш, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Лавров направил генсеку ООН запрос по расследованию провокации в Буче

Лавров направил Гутеррешу новый запрос по расследованию провокации в Буче

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров на днях направил генсеку ООН Антониу Гутеррешу очередной запрос по теме расследования провокации в Буче, Москва ждет ответа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"На днях министр иностранных дел России Сергей Лавров направил очередное послание генеральному секретарю Гутеррешу по данной теме. Поэтому, вновь ожидаем реакции ", - сказала она в ходе брифинга, отвечая на вопрос РИА Новости.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Захарова назвала возможную причину антироссийской провокации в Буче
29 октября, 15:36
 
В миреСергей ЛавровООНАнтониу ГуттерешМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала