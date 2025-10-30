https://ria.ru/20251030/zakharova-2051802737.html
Теннисистка из России проиграла во втором круге турнира в Цзюцзяне
Теннисистка из России проиграла во втором круге турнира в Цзюцзяне - РИА Новости Спорт, 30.10.2025
Теннисистка из России проиграла во втором круге турнира в Цзюцзяне
Российская теннисистка Анастасия Захарова не сумела выйти в четвертьфинал турнира категории WTA 250 в китайском Цзюцзяне, призовой фонд которого превышает 275... РИА Новости Спорт, 30.10.2025
2025-10-30T12:04:00+03:00
2025-10-30T12:04:00+03:00
2025-10-30T12:07:00+03:00
теннис
спорт
анастасия захарова
женская теннисная ассоциация (wta)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873628120_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_adfbfd06d4d4511fd17f7a1fd9f98498.png
/20251028/tennis-2051273948.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873628120_178:0:1600:1066_1920x0_80_0_0_4ba4fd579e715f96f95011e78cc83a94.png
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, анастасия захарова, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Анастасия Захарова, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Теннисистка из России проиграла во втором круге турнира в Цзюцзяне
Захарова не прошла в четвертьфинал турнира категории WTA 250 в Цзюцзяне