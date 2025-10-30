Рейтинг@Mail.ru
Теннисистка из России проиграла во втором круге турнира в Цзюцзяне - РИА Новости Спорт, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
12:04 30.10.2025 (обновлено: 12:07 30.10.2025)
https://ria.ru/20251030/zakharova-2051802737.html
Теннисистка из России проиграла во втором круге турнира в Цзюцзяне
Теннисистка из России проиграла во втором круге турнира в Цзюцзяне - РИА Новости Спорт, 30.10.2025
Теннисистка из России проиграла во втором круге турнира в Цзюцзяне
Российская теннисистка Анастасия Захарова не сумела выйти в четвертьфинал турнира категории WTA 250 в китайском Цзюцзяне, призовой фонд которого превышает 275... РИА Новости Спорт, 30.10.2025
2025-10-30T12:04:00+03:00
2025-10-30T12:07:00+03:00
теннис
спорт
анастасия захарова
женская теннисная ассоциация (wta)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873628120_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_adfbfd06d4d4511fd17f7a1fd9f98498.png
/20251028/tennis-2051273948.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873628120_178:0:1600:1066_1920x0_80_0_0_4ba4fd579e715f96f95011e78cc83a94.png
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, анастасия захарова, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Анастасия Захарова, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Теннисистка из России проиграла во втором круге турнира в Цзюцзяне

Захарова не прошла в четвертьфинал турнира категории WTA 250 в Цзюцзяне

© Фото : Пресс-служба WTAАнастасия Захарова
Анастасия Захарова - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© Фото : Пресс-служба WTA
Анастасия Захарова. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Российская теннисистка Анастасия Захарова не сумела выйти в четвертьфинал турнира категории WTA 250 в китайском Цзюцзяне, призовой фонд которого превышает 275 тыс долларов.
Во встрече второго круга Захарова (8-й номер посева) уступила чешке Доминике Салковой со счетом 6:7 (4:7), 6:2, 2:6. Продолжительность встречи составила 2 часа 6 минут.
В четвертьфинале соперницей Салковой станет победительница встречи Бай Чжосюань (Китай) - Го Ханьюй (Китай).
Валери Камилло - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Женская теннисная ассоциация назвала имя нового председателя
28 октября, 17:51
 
ТеннисСпортАнастасия ЗахароваЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    Закончен (П)
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    2
  • Хоккей
    2-й период
    Спартак Москва
    Автомобилист
    1
    1
  • Хоккей
    2-й период
    ЦСКА
    Лада
    3
    0
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала