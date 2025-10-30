Рейтинг@Mail.ru
Захарова рассказала о статусе посла России в Молдавии - РИА Новости, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:33 30.10.2025
https://ria.ru/20251030/zaharova-2051972414.html
Захарова рассказала о статусе посла России в Молдавии
Захарова рассказала о статусе посла России в Молдавии - РИА Новости, 30.10.2025
Захарова рассказала о статусе посла России в Молдавии
Никакой "неопределенности" в статусе посла РФ в Молдавии нет, он получил согласие молдавских властей более года назад, если какая-то "неопределенность" есть, то РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T22:33:00+03:00
2025-10-30T22:33:00+03:00
в мире
молдавия
россия
кишинев
олег озеров
мария захарова
михай попшой
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049597985_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_23d89e89263a125486c61419dc231168.jpg
https://ria.ru/20250305/moldaviya-2003247668.html
молдавия
россия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049597985_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bc3333adad8bc5887fd45674953910c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия, кишинев, олег озеров, мария захарова, михай попшой
В мире, Молдавия, Россия, Кишинев, Олег Озеров, Мария Захарова, Михай Попшой
Захарова рассказала о статусе посла России в Молдавии

Захарова заявила, что в статусе посла России в Молдавии нет неопределенности

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Никакой "неопределенности" в статусе посла РФ в Молдавии нет, он получил согласие молдавских властей более года назад, если какая-то "неопределенность" есть, то её создал сам Кишинёв, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"Если неопределённая "неопределённость", как сказал глава МИД Молдавии, существует, то в первую очередь её создал сам Кишинёв... Подобные выпады в отношении нашего посла в Молдавии допускаются уже не в первый раз... На самом деле, больше года назад, российский посол Олег Борисович Озеров получил агреман, то есть согласие молдавских властей на его назначение. Двадцать четвертого октября 2024 года передал копии верительных грамот в МИД Молдавии и получил аккредитацию", - сказала она в ходе брифинга.
Захарова отметила, что молдавские власти откладывают вручение оригиналов верительных грамот главе государства уже более года.
"Зачем? Ну, может быть, им нравится формулировка "определенная неопределенность" или "неопределенная определенность". Я не знаю. При этом президент принимает грамоты от послов других государств, которые прибыли в страну после посла России. Это является не только отходом от дипломатических обычаев и практики, но и грубым нарушением молдавской стороной пункта 2 статьи 13 Венской конвенции, которая устанавливает, что очередность вручения грамот определяется датой и даже часом прибытия посла", - уточнила она.
Глава МИД Молдавии Михай Попшой 27 октября заявил, что российский посол в Кишиневе Олег Озеров "имеет ограниченный мандат и не является аккредитованным главой миссии". Посольство РФ в Кишиневе назвало эти утверждения выдумкой, подчеркнув, что статус Озерова полностью соответствует Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года.
МИД России - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
МИД вручил ноту послу Молдавии
5 марта, 17:01
 
В миреМолдавияРоссияКишиневОлег ОзеровМария ЗахароваМихай Попшой
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала