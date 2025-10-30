Захарова рассказала о статусе посла России в Молдавии

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Никакой "неопределенности" в статусе посла РФ в Молдавии нет, он получил согласие молдавских властей более года назад, если какая-то "неопределенность" есть, то её создал сам Кишинёв, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.