Захарова рассказала о статусе посла России в Молдавии

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Никакой "неопределенности" в статусе посла РФ в Молдавии нет, он получил согласие молдавских властей более года назад, если какая-то "неопределенность" есть, то её создал сам Кишинёв, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"Если неопределённая "неопределённость", как сказал глава МИД Молдавии, существует, то в первую очередь её создал сам Кишинёв... Подобные выпады в отношении нашего посла в Молдавии допускаются уже не в первый раз... На самом деле, больше года назад, российский посол Олег Борисович Озеров получил агреман, то есть согласие молдавских властей на его назначение. Двадцать четвертого октября 2024 года передал копии верительных грамот в МИД Молдавии и получил аккредитацию", - сказала она в ходе брифинга.
Захарова отметила, что молдавские власти откладывают вручение оригиналов верительных грамот главе государства уже более года.
"Зачем? Ну, может быть, им нравится формулировка "определенная неопределенность" или "неопределенная определенность". Я не знаю. При этом президент принимает грамоты от послов других государств, которые прибыли в страну после посла России. Это является не только отходом от дипломатических обычаев и практики, но и грубым нарушением молдавской стороной пункта 2 статьи 13 Венской конвенции, которая устанавливает, что очередность вручения грамот определяется датой и даже часом прибытия посла", - уточнила она.
Глава МИД Молдавии Михай Попшой 27 октября заявил, что российский посол в Кишиневе Олег Озеров "имеет ограниченный мандат и не является аккредитованным главой миссии". Посольство РФ в Кишиневе назвало эти утверждения выдумкой, подчеркнув, что статус Озерова полностью соответствует Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года.
МИД вручил ноту послу Молдавии
5 марта, 17:01