Около 200 ярмарок пройдут в Московской области в ноябре

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Почти 200 ярмарок пройдут в ноябре в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

На мероприятиях можно будет приобрести фермерские продукты, товары народных промыслов и изделия ручной работы. Ярмарки предлагают разнообразную программу, а некоторые события будут приурочены к осенним праздникам.

Так, серия ярмарок "Товары регионов России" пройдет в Дмитрове с 7 по 9 и с 10 по 16 ноября. На ней обустроят 90 торговых мест. У посетителей будет возможность купить гастрономические специалитеты и сувениры со всей страны.

Праздничная тематическая ярмарка "Приятного аппетита" состоится в Одинцове с 11 по 16 ноября. В Истре гостей ждут мероприятия "День народного единства!" (3-9 ноября), "Дары осени" (14-16 ноября), "Осенний вальс" (21-23 ноября) и "Прощай осень" (28-30 ноября).