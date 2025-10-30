https://ria.ru/20251030/yarmarka-2051900627.html
Около 200 ярмарок пройдут в Московской области в ноябре
Около 200 ярмарок пройдут в Московской области в ноябре
В Подмосковье проведут около 200 ярмарок за ноябрь
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Почти 200 ярмарок пройдут в ноябре в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
На мероприятиях можно будет приобрести фермерские продукты, товары народных промыслов и изделия ручной работы. Ярмарки предлагают разнообразную программу, а некоторые события будут приурочены к осенним праздникам.
Так, серия ярмарок "Товары регионов России" пройдет в Дмитрове с 7 по 9 и с 10 по 16 ноября. На ней обустроят 90 торговых мест. У посетителей будет возможность купить гастрономические специалитеты и сувениры со всей страны.
Праздничная тематическая ярмарка "Приятного аппетита" состоится в Одинцове с 11 по 16 ноября. В Истре гостей ждут мероприятия "День народного единства!" (3-9 ноября), "Дары осени" (14-16 ноября), "Осенний вальс" (21-23 ноября) и "Прощай осень" (28-30 ноября).
Социальные и праздничные ярмарки пройдут в Лотошине по отдельным датам в течение месяца (1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 ноября). Такой формат включает в себя празднование Дня народного единства и Всемирного дня шопинга, Социальную ярмарку, а также тематические события "Готовимся к зиме" и "День матери".