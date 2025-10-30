Рейтинг@Mail.ru
Итоги сезона благоустройства подвели на Ямале - РИА Новости, 30.10.2025
Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
16:00 30.10.2025
https://ria.ru/20251030/yamal-2051872176.html
Итоги сезона благоустройства подвели на Ямале
Итоги сезона благоустройства подвели на Ямале - РИА Новости, 30.10.2025
Итоги сезона благоустройства подвели на Ямале
Сезон благоустройства завершился на Ямале, за этот период в регионе обновили жилые дворы, фасады домов, общественные пространства и медицинские учреждения,... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T16:00:00+03:00
2025-10-30T16:00:00+03:00
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
тарко-сале
губкинский
дмитрий артюхов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153018/34/1530183419_0:133:3171:1917_1920x0_80_0_0_0ab9d4f3fe3a0de790767581b97576bb.jpg
https://ria.ru/20251025/yamal-2050587400.html
https://ria.ru/20251029/yamal-2051642483.html
ямал
тарко-сале
губкинский
ямал, тарко-сале, губкинский, дмитрий артюхов
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Тарко-Сале, Губкинский, Дмитрий Артюхов
Итоги сезона благоустройства подвели на Ямале

Сезон благоустройства завершился на Ямале

Салехард
Салехард - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САЛЕХАРД, 30 окт – РИА Новости. Сезон благоустройства завершился на Ямале, за этот период в регионе обновили жилые дворы, фасады домов, общественные пространства и медицинские учреждения, сообщает правительство ЯНАО.
"Продолжаем создавать для ямальцев комфортные территории. Этому направлению уделяем особое внимание. В этом сезоне в работе у строителей был большой объем: общественные пространства, больничные городки и дворовые территории. Работы выполняются комплексно: идет замена коммуникаций, обновляются фасады, высаживаются деревья и цветы. Наши северные города, которые не так давно состояли из песка и бетонных плит, становятся уютными и современными", - цитирует слова губернатора Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства региона.
По данным властей, на Ямале второй год подряд по инициативе губернатора реализуется проект "Мой двор". В этом сезоне обновлено 20 крупных территорий в восьми городах округа, включая Тарко-Сале и Губкинский. Более 6 тысяч семей получили благоустроенные дворовые пространства, где появились 13 новых детских игровых площадок и шесть спортивных комплексов. Также заасфальтированы проезды и установлены новые лавочки и урны.
В этом году обновили фасады и входные группы почти 80 многоквартирных домов. Безопасность жителей также стала приоритетом: к единой системе видеонаблюдения подключили 420 камер, что почти вдвое больше по сравнению с прошлым годом. В Ноябрьске появился дом, оформленный в цветах российского триколора с архитектурной подсветкой. Теперь таких домов в округе четыре.
По поручению губернатора продолжается реализация комплексной региональной программы благоустройства больничных городков. Обновляются фасады больниц, парковки, инженерные сети, а также создаются зоны отдыха с обеспечением комфортного доступа для маломобильных граждан. Работы ведутся в 15 медицинских учреждениях округа.
Также, по данным регионального правительства, в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в этом году в работе у строителей 16 объектов, 15 из которых были выбраны жителями Ямала. Отмечается, что с 2019 года в рамках проекта было благоустроено порядка 320 общественных и более 1100 дворовых пространств.
Ямало-Ненецкий автономный округЯмалТарко-СалеГубкинскийДмитрий Артюхов
 
 
