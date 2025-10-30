Итоги сезона благоустройства подвели на Ямале

САЛЕХАРД, 30 окт – РИА Новости. Сезон благоустройства завершился на Ямале, за этот период в регионе обновили жилые дворы, фасады домов, общественные пространства и медицинские учреждения, сообщает правительство ЯНАО.

"Продолжаем создавать для ямальцев комфортные территории. Этому направлению уделяем особое внимание. В этом сезоне в работе у строителей был большой объем: общественные пространства, больничные городки и дворовые территории. Работы выполняются комплексно: идет замена коммуникаций, обновляются фасады, высаживаются деревья и цветы. Наши северные города, которые не так давно состояли из песка и бетонных плит, становятся уютными и современными", - цитирует слова губернатора Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства региона.

По данным властей, на Ямале второй год подряд по инициативе губернатора реализуется проект "Мой двор". В этом сезоне обновлено 20 крупных территорий в восьми городах округа, включая Тарко-Сале и Губкинский. Более 6 тысяч семей получили благоустроенные дворовые пространства, где появились 13 новых детских игровых площадок и шесть спортивных комплексов. Также заасфальтированы проезды и установлены новые лавочки и урны.

В этом году обновили фасады и входные группы почти 80 многоквартирных домов. Безопасность жителей также стала приоритетом: к единой системе видеонаблюдения подключили 420 камер, что почти вдвое больше по сравнению с прошлым годом. В Ноябрьске появился дом, оформленный в цветах российского триколора с архитектурной подсветкой. Теперь таких домов в округе четыре.

По поручению губернатора продолжается реализация комплексной региональной программы благоустройства больничных городков. Обновляются фасады больниц, парковки, инженерные сети, а также создаются зоны отдыха с обеспечением комфортного доступа для маломобильных граждан. Работы ведутся в 15 медицинских учреждениях округа.