В Якутии спасли птенца краснокнижного стерха

ЯКУТСК, 30 окт – РИА Новости. Одинокого птенца краснокнижного стерха обнаружили оленеводы в якутской тундре, решается вопрос перевозки в город Якутск, где его передадут зоопарку "Орто Дойду", сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.
Пользователи соцсети распространили видео, на котором птенец краснокнижного стерха прогуливается по гаражу вокруг ящика, утепленного оленьей шкурой. Сообщается, что находку обнаружили оленеводы Усть-Янского района Якутии в 120 километрах от села Казачье. Оленеводы заботились о нем до решения вопросов с передачей в зоопарк. Возраст птенца примерно 2-3 месяца.
Как рассказали в Минэкологии, 30 сентября оленеводы обнаружили одинокого птенца стерха в тундре. О находке они известили экологов.
"Птенца доставят в Якутск в зоопарк "Орто Дойду". Ему предстоит преодолеть долгий путь. С оленеводческого стада его привезли в село Казачье, далее на "буранах" в поселок Усть-Куйга, откуда летают самолеты. Коллеги отмечают, что птенец в хорошем состоянии. Для транспортировки уже готовы все документы, глава Минэкологии Евгений Перфильев лично переговорил с авиакомпанией "Полярные авиалинии". Дата доставки в Якутск уточняется", - отметили в пресс-службе.
Ученые считают, что причин того, что птенец остался один, может быть несколько. По мнению старшего научного сотрудника института биологических проблем криолитозоны СО РАН Марины Владимирцевой, у птенца могли погибнуть родители. Также не исключено, что птенца намеренно оставили, так как он не успел достаточно развиться к началу миграции.
"Стерхи высокотерриториальны и не позволяют другим стерхам садиться на свой гнездовой участок, если на нем есть гнездо с кладкой или птенец. Кроме того, что птенец мог не успеть развиться, может быть и так, что яйцо было отложено в нормальные сроки, но птенец не смог научиться летать по причинам индивидуальных особенностей развития, отставания в развитии, не явно обозначенных проблем со здоровьем. Птенец также мог потерять родителей из-за какой-нибудь ситуации, разлучиться с ними, а без них он не смог приступить к миграции. Роль родителей при первом перелёте ключевая, они постоянно опекают птенца, поддерживают во время миграции, обеспечивают ему доступ к кормовым ресурсам, подбирают самые безопасные места для его посадок на отдых", - рассказала она агентству.
Ранее сообщалось о том, что Якутия на ВЭФ-2025 представила международный проект по сохранению краснокнижных стерхов.
Орнитологическая обсерватория находится в селе Охотский Перевоз Томпонского района. Глава Якутии Айсен Николаев на полях форума рассказал РИА Новости о том, что Якутия и Китай предлагают внести в список объектов природного наследия ЮНЕСКО всю территорию пролета стерхов восточной популяции, это предложение могут поддержать уже в 2026 году.
