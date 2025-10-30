В Якутии спасли птенца краснокнижного стерха

"Стерхи высокотерриториальны и не позволяют другим стерхам садиться на свой гнездовой участок, если на нем есть гнездо с кладкой или птенец. Кроме того, что птенец мог не успеть развиться, может быть и так, что яйцо было отложено в нормальные сроки, но птенец не смог научиться летать по причинам индивидуальных особенностей развития, отставания в развитии, не явно обозначенных проблем со здоровьем. Птенец также мог потерять родителей из-за какой-нибудь ситуации, разлучиться с ними, а без них он не смог приступить к миграции. Роль родителей при первом перелёте ключевая, они постоянно опекают птенца, поддерживают во время миграции, обеспечивают ему доступ к кормовым ресурсам, подбирают самые безопасные места для его посадок на отдых", - рассказала она агентству.