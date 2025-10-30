https://ria.ru/20251030/vzryvy-2051693065.html
В Ивано-Франковской области прогремели взрывы
Взрывы раздались в Ивано-Франковской области на западе Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих... РИА Новости, 30.10.2025
специальная военная операция на украине
ивано-франковская область
украина
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
