https://ria.ru/20251030/vyshka-2051695789.html
Из-за атаки ВСУ в Волгоградской области повреждена вышка сотовой связи
Из-за атаки ВСУ в Волгоградской области повреждена вышка сотовой связи - РИА Новости, 30.10.2025
Из-за атаки ВСУ в Волгоградской области повреждена вышка сотовой связи
ПВО отразила атаку БПЛА в Волгоградской области, в Руднянском районе повреждена вышка сотовой связи, сообщает администрация региона со ссылкой на губернатора... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T06:33:00+03:00
2025-10-30T06:33:00+03:00
2025-10-30T06:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
волгоградская область
руднянский район
андрей бочаров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013198432_0:120:1920:1200_1920x0_80_0_0_855e9746c47f2abaddfea282d34deec5.jpg
https://ria.ru/20251030/bespilotniki-2051693885.html
волгоградская область
руднянский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013198432_213:0:1920:1280_1920x0_80_0_0_c66181977b5606d0c88207d5b2ba5902.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоградская область, руднянский район, андрей бочаров
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Волгоградская область, Руднянский район, Андрей Бочаров
Из-за атаки ВСУ в Волгоградской области повреждена вышка сотовой связи
Из-за атаки БПЛА ВСУ в Волгоградской области повреждена вышка сотовой связи