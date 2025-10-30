Рейтинг@Mail.ru
Из-за атаки ВСУ в Волгоградской области повреждена вышка сотовой связи - РИА Новости, 30.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:33 30.10.2025
Из-за атаки ВСУ в Волгоградской области повреждена вышка сотовой связи
ПВО отразила атаку БПЛА в Волгоградской области, в Руднянском районе повреждена вышка сотовой связи, сообщает администрация региона со ссылкой на губернатора
специальная военная операция на украине
происшествия
волгоградская область
руднянский район
андрей бочаров
волгоградская область
руднянский район
происшествия, волгоградская область, руднянский район, андрей бочаров
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Волгоградская область, Руднянский район, Андрей Бочаров
Из-за атаки ВСУ в Волгоградской области повреждена вышка сотовой связи

Из-за атаки БПЛА ВСУ в Волгоградской области повреждена вышка сотовой связи

Базовая станция сотовой связи. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. ПВО отразила атаку БПЛА в Волгоградской области, в Руднянском районе повреждена вышка сотовой связи, сообщает администрация региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.
"Сегодня ночью силами ПВО министерства обороны Российской Федерации отражена атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. В результате падения обломков БПЛА в Руднянском районе повреждена вышка сотовой связи", - приводятся слова Бочарова в Telegram-канале администрации.
Кроме того, пострадавших и повреждений жилых объектов нет, подчеркнул губернатор.
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВолгоградская областьРуднянский районАндрей Бочаров
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
