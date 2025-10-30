Срок предоставления выплаты контрактникам продлили в Тверской области

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Срок предоставления единовременной региональной выплаты при заключении контракта о прохождении службы в Вооруженных силах РФ в размере 2 миллионов рублей продлили в Тверской области до 30 ноября, сообщает пресс-служба регправительства.

Решение приняли на заседании президиума правительства Тверской области.

Так, с учетом региональной и федеральной пособий военнослужащие в Тверской области при заключении контракта получат единовременно 2,4 миллиона рублей.

Также в регионе предоставляют единовременную выплату жителям, посодействовавшим в привлечении граждан на военную службу по контракту (за исключением сотрудников силовых структур). Ее размер составляет 100 тысяч рублей за каждого привлеченного. Срок подачи заявления на данную выплату также продлен по 30 ноября 2025 года включительно.