https://ria.ru/20251030/vyplata-2051946800.html
Срок предоставления выплаты контрактникам продлили в Тверской области
Срок предоставления выплаты контрактникам продлили в Тверской области - РИА Новости, 30.10.2025
Срок предоставления выплаты контрактникам продлили в Тверской области
Срок предоставления единовременной региональной выплаты при заключении контракта о прохождении службы в Вооруженных силах РФ в размере 2 миллионов рублей... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T19:39:00+03:00
2025-10-30T19:39:00+03:00
2025-10-30T19:39:00+03:00
тверская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036247624_567:89:3301:1627_1920x0_80_0_0_cd5443583764f6e68e11ed76193d68a7.jpg
https://ria.ru/20251029/oborudovanie-2051621119.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036247624_570:0:3301:2048_1920x0_80_0_0_01ee213ae3084578231e39d88ddd6d49.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
Срок предоставления выплаты контрактникам продлили в Тверской области
Срок предоставления выплаты контрактникам из Верхневолжья продлили до 30 ноября
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Срок предоставления единовременной региональной выплаты при заключении контракта о прохождении службы в Вооруженных силах РФ в размере 2 миллионов рублей продлили в Тверской области до 30 ноября, сообщает пресс-служба регправительства.
Решение приняли на заседании президиума правительства Тверской области.
Так, с учетом региональной и федеральной пособий военнослужащие в Тверской области при заключении контракта получат единовременно 2,4 миллиона рублей.
Также в регионе предоставляют единовременную выплату жителям, посодействовавшим в привлечении граждан на военную службу по контракту (за исключением сотрудников силовых структур). Ее размер составляет 100 тысяч рублей за каждого привлеченного. Срок подачи заявления на данную выплату также продлен по 30 ноября 2025 года включительно.
Для поступления на военную службу необходимо обращаться в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по Тверской области, а также в благотворительный фонд "Первый Доброволец".