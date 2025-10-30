Рейтинг@Mail.ru
Срок предоставления выплаты контрактникам продлили в Тверской области - РИА Новости, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
19:39 30.10.2025
https://ria.ru/20251030/vyplata-2051946800.html
Срок предоставления выплаты контрактникам продлили в Тверской области
Срок предоставления выплаты контрактникам продлили в Тверской области - РИА Новости, 30.10.2025
Срок предоставления выплаты контрактникам продлили в Тверской области
Срок предоставления единовременной региональной выплаты при заключении контракта о прохождении службы в Вооруженных силах РФ в размере 2 миллионов рублей... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T19:39:00+03:00
2025-10-30T19:39:00+03:00
тверская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036247624_567:89:3301:1627_1920x0_80_0_0_cd5443583764f6e68e11ed76193d68a7.jpg
https://ria.ru/20251029/oborudovanie-2051621119.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036247624_570:0:3301:2048_1920x0_80_0_0_01ee213ae3084578231e39d88ddd6d49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия
Тверская область, Россия
Срок предоставления выплаты контрактникам продлили в Тверской области

Срок предоставления выплаты контрактникам из Верхневолжья продлили до 30 ноября

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Срок предоставления единовременной региональной выплаты при заключении контракта о прохождении службы в Вооруженных силах РФ в размере 2 миллионов рублей продлили в Тверской области до 30 ноября, сообщает пресс-служба регправительства.
Решение приняли на заседании президиума правительства Тверской области.
Так, с учетом региональной и федеральной пособий военнослужащие в Тверской области при заключении контракта получат единовременно 2,4 миллиона рублей.
Также в регионе предоставляют единовременную выплату жителям, посодействовавшим в привлечении граждан на военную службу по контракту (за исключением сотрудников силовых структур). Ее размер составляет 100 тысяч рублей за каждого привлеченного. Срок подачи заявления на данную выплату также продлен по 30 ноября 2025 года включительно.
Для поступления на военную службу необходимо обращаться в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по Тверской области, а также в благотворительный фонд "Первый Доброволец".
Новое оборудование в ЦРБ Осташково - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Медучреждения Тверской области оснастили новым современным оборудованием
29 октября, 18:49
 
Тверская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала