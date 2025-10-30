Вилдерс признался, что надеялся на другой исход выборов в Нидерландах

ГААГА, 30 окт - РИА Новости. Лидер нидерландской крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс, чья партия находится на втором месте по итогам первых данных exit poll парламентских выборов в Нидерландах, заявил, что надеялся на другой исход, однако партия остается одной из крупных в парламенте.