Вилдерс признался, что надеялся на другой исход выборов в Нидерландах
Вилдерс признался, что надеялся на другой исход выборов в Нидерландах - РИА Новости, 30.10.2025
Вилдерс признался, что надеялся на другой исход выборов в Нидерландах
Лидер нидерландской крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс, чья партия находится на втором месте по итогам первых данных exit poll парламентских...
в мире
нидерланды
герт вилдерс
нидерланды
Новости
ru-RU
в мире, нидерланды, герт вилдерс
В мире, Нидерланды, Герт Вилдерс
ГААГА, 30 окт - РИА Новости. Лидер нидерландской крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс, чья партия находится на втором месте по итогам первых данных exit poll парламентских выборов в Нидерландах, заявил, что надеялся на другой исход, однако партия остается одной из крупных в парламенте.
"Избиратели высказались. Мы надеялись на другой исход, но мы твердо стояли на своем. Мы полны решимости, как никогда, и остаемся второй, а возможно, и крупнейшей партией в Нидерландах", - написал Вилдерс
в соцсети Х
после оглашения первых данных exit poll.
Досрочные выборы в парламент Нидерландов
прошли в среду. В них приняли участие 27 политических партий. Итоговая явка избирателей составила 76,3%.
Согласно первым данным exit poll, социально-либеральная партия "Демократы 66" (D66) лидирует на выборах с 27 депутатскими местами. На втором месте - крайне правая Партия свободы (PVV) Герта Вилдерса с 25 местами. Правящая Народная партия за свободу и демократию (VVD) получает 23 мандата, левый блок "Зеленые левые"/Партия труда (GroenLinks-PvdA) - 20, "Христианско-демократический призыв" (CDA) - 19.