Рейтинг@Mail.ru
Вилдерс признался, что надеялся на другой исход выборов в Нидерландах - РИА Новости, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:20 30.10.2025
https://ria.ru/20251030/vybory-2051675551.html
Вилдерс признался, что надеялся на другой исход выборов в Нидерландах
Вилдерс признался, что надеялся на другой исход выборов в Нидерландах - РИА Новости, 30.10.2025
Вилдерс признался, что надеялся на другой исход выборов в Нидерландах
Лидер нидерландской крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс, чья партия находится на втором месте по итогам первых данных exit poll парламентских... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T01:20:00+03:00
2025-10-30T01:20:00+03:00
в мире
нидерланды
герт вилдерс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148999/60/1489996063_0:0:5924:3333_1920x0_80_0_0_77846e519bfd75c3f4b8862272403179.jpg
https://ria.ru/20251030/vybory-2051674433.html
нидерланды
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148999/60/1489996063_799:0:5924:3844_1920x0_80_0_0_aebbf8c91c803e0f620c42f2d0c73425.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нидерланды, герт вилдерс
В мире, Нидерланды, Герт Вилдерс
Вилдерс признался, что надеялся на другой исход выборов в Нидерландах

Вилдерс признался, что надеялся на другой исход выборов в парламент Нидерландов

© AP Photo / Yves Herman/Pool Герт Вилдерс
Герт Вилдерс - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© AP Photo / Yves Herman/Pool
Герт Вилдерс. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГААГА, 30 окт - РИА Новости. Лидер нидерландской крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс, чья партия находится на втором месте по итогам первых данных exit poll парламентских выборов в Нидерландах, заявил, что надеялся на другой исход, однако партия остается одной из крупных в парламенте.
"Избиратели высказались. Мы надеялись на другой исход, но мы твердо стояли на своем. Мы полны решимости, как никогда, и остаемся второй, а возможно, и крупнейшей партией в Нидерландах", - написал Вилдерс в соцсети Х после оглашения первых данных exit poll.
Досрочные выборы в парламент Нидерландов прошли в среду. В них приняли участие 27 политических партий. Итоговая явка избирателей составила 76,3%.
Согласно первым данным exit poll, социально-либеральная партия "Демократы 66" (D66) лидирует на выборах с 27 депутатскими местами. На втором месте - крайне правая Партия свободы (PVV) Герта Вилдерса с 25 местами. Правящая Народная партия за свободу и демократию (VVD) получает 23 мандата, левый блок "Зеленые левые"/Партия труда (GroenLinks-PvdA) - 20, "Христианско-демократический призыв" (CDA) - 19.
Жители голосуют на избирательном участке во время парламентских выборов в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Лидер D66 заявил, что партия показала лучший результат на выборах в истории
01:12
 
В миреНидерландыГерт Вилдерс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала