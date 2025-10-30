https://ria.ru/20251030/vybory-2051674433.html
Лидер D66 заявил, что партия показала лучший результат на выборах в истории
Лидер D66 заявил, что партия показала лучший результат на выборах в истории - РИА Новости, 30.10.2025
Лидер D66 заявил, что партия показала лучший результат на выборах в истории
Социально-либеральная партия "Демократы 66" (D66), ставшая лидером по результатам exit poll после парламентских выборов в Нидерландах, показала лучший результат РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T01:12:00+03:00
2025-10-30T01:12:00+03:00
2025-10-30T01:12:00+03:00
в мире
нидерланды
роб йеттен
герт вилдерс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149019/68/1490196898_0:140:3143:1908_1920x0_80_0_0_3df0fe22c7ae277909cf853caacf51e4.jpg
https://ria.ru/20251030/vybory-2051673463.html
https://ria.ru/20251030/niderlandy-2051673606.html
нидерланды
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149019/68/1490196898_207:0:2936:2047_1920x0_80_0_0_91ca3589a22f6fe048d62b61975e4348.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нидерланды, роб йеттен, герт вилдерс
В мире, Нидерланды, Роб Йеттен, Герт Вилдерс
Лидер D66 заявил, что партия показала лучший результат на выборах в истории
Политик Йеттен: D66 показала лучший результат на выборах в Нидерландах в истории
ГААГА, 30 окт - РИА Новости. Социально-либеральная партия "Демократы 66" (D66), ставшая лидером по результатам exit poll после парламентских выборов в Нидерландах, показала лучший результат за всю свою историю, заявил председатель партии Роб Йеттен.
"Сегодня партия "Демократы 66" достигла своего лучшего результата за всю историю и, возможно, станет крупнейшей партией в Нидерландах", - заявил лидер партии, реагируя на результаты exit poll, трансляцию его выступления вел телеканал NPO 1.
По его словам, на этих выборах произошло нечто экстраординарное: миллионы голландцев перевернули страницу и попрощались со старой политикой.
Йеттен
отметил, что в ближайшее время его партия будет работать над формированием "стабильного и амбициозного" правительства.
Досрочные выборы в парламент Нидерландов
прошли в среду. В них приняли участие 27 политических партий. Итоговая явка избирателей составила 76,3%.
Согласно первым данным exit poll, социально-либеральная партия "Демократы 66" (D66) лидирует на выборах с 27 депутатскими местами. На втором месте - крайне правая Партия свободы (PVV) Герта Вилдерса
с 25 местами. Правящая Народная партия за свободу и демократию (VVD) получает 23 мандата, левый блок "Зеленые левые"/Партия труда (GroenLinks-PvdA) - 20, "Христианско-демократический призыв" (CDA) - 19.