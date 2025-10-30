Рейтинг@Mail.ru
Лидер D66 заявил, что партия показала лучший результат на выборах в истории - РИА Новости, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:12 30.10.2025
https://ria.ru/20251030/vybory-2051674433.html
Лидер D66 заявил, что партия показала лучший результат на выборах в истории
Лидер D66 заявил, что партия показала лучший результат на выборах в истории - РИА Новости, 30.10.2025
Лидер D66 заявил, что партия показала лучший результат на выборах в истории
Социально-либеральная партия "Демократы 66" (D66), ставшая лидером по результатам exit poll после парламентских выборов в Нидерландах, показала лучший результат РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T01:12:00+03:00
2025-10-30T01:12:00+03:00
в мире
нидерланды
роб йеттен
герт вилдерс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149019/68/1490196898_0:140:3143:1908_1920x0_80_0_0_3df0fe22c7ae277909cf853caacf51e4.jpg
https://ria.ru/20251030/vybory-2051673463.html
https://ria.ru/20251030/niderlandy-2051673606.html
нидерланды
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149019/68/1490196898_207:0:2936:2047_1920x0_80_0_0_91ca3589a22f6fe048d62b61975e4348.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нидерланды, роб йеттен, герт вилдерс
В мире, Нидерланды, Роб Йеттен, Герт Вилдерс
Лидер D66 заявил, что партия показала лучший результат на выборах в истории

Политик Йеттен: D66 показала лучший результат на выборах в Нидерландах в истории

© РИА Новости / Ирина Попова | Перейти в медиабанкЖители голосуют на избирательном участке во время парламентских выборов в Нидерландах
Жители голосуют на избирательном участке во время парламентских выборов в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Ирина Попова
Перейти в медиабанк
Жители голосуют на избирательном участке во время парламентских выборов в Нидерландах. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГААГА, 30 окт - РИА Новости. Социально-либеральная партия "Демократы 66" (D66), ставшая лидером по результатам exit poll после парламентских выборов в Нидерландах, показала лучший результат за всю свою историю, заявил председатель партии Роб Йеттен.
"Сегодня партия "Демократы 66" достигла своего лучшего результата за всю историю и, возможно, станет крупнейшей партией в Нидерландах", - заявил лидер партии, реагируя на результаты exit poll, трансляцию его выступления вел телеканал NPO 1.
Избиратели голосуют на выборах в Палату представителей в Энсхеде, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
СМИ: явка на парламентских выборах в Нидерландах составила 76,3%
00:53
По его словам, на этих выборах произошло нечто экстраординарное: миллионы голландцев перевернули страницу и попрощались со старой политикой.
Йеттен отметил, что в ближайшее время его партия будет работать над формированием "стабильного и амбициозного" правительства.
Досрочные выборы в парламент Нидерландов прошли в среду. В них приняли участие 27 политических партий. Итоговая явка избирателей составила 76,3%.
Согласно первым данным exit poll, социально-либеральная партия "Демократы 66" (D66) лидирует на выборах с 27 депутатскими местами. На втором месте - крайне правая Партия свободы (PVV) Герта Вилдерса с 25 местами. Правящая Народная партия за свободу и демократию (VVD) получает 23 мандата, левый блок "Зеленые левые"/Партия труда (GroenLinks-PvdA) - 20, "Христианско-демократический призыв" (CDA) - 19.
Франс Тиммерманс - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Глава крупнейшего оппозиционного блока Нидерландов объявил об уходе с поста
00:57
 
В миреНидерландыРоб ЙеттенГерт Вилдерс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала