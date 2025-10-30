Жители голосуют на избирательном участке во время парламентских выборов в Нидерландах. Архивное фото

Жители голосуют на избирательном участке во время парламентских выборов в Нидерландах

Лидер D66 заявил, что партия показала лучший результат на выборах в истории

ГААГА, 30 окт - РИА Новости. Социально-либеральная партия "Демократы 66" (D66), ставшая лидером по результатам exit poll после парламентских выборов в Нидерландах, показала лучший результат за всю свою историю, заявил председатель партии Роб Йеттен.

"Сегодня партия "Демократы 66" достигла своего лучшего результата за всю историю и, возможно, станет крупнейшей партией в Нидерландах", - заявил лидер партии, реагируя на результаты exit poll, трансляцию его выступления вел телеканал NPO 1.

По его словам, на этих выборах произошло нечто экстраординарное: миллионы голландцев перевернули страницу и попрощались со старой политикой.

Йеттен отметил, что в ближайшее время его партия будет работать над формированием "стабильного и амбициозного" правительства.

Досрочные выборы в парламент Нидерландов прошли в среду. В них приняли участие 27 политических партий. Итоговая явка избирателей составила 76,3%.