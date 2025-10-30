СМИ: явка на парламентских выборах в Нидерландах составила 76,3%

https://ria.ru/20251030/vybory-2051673463.html
ГААГА, 30 окт - РИА Новости. Итоговая явка на внеочередных парламентских выборах в Нидерландах составила 76,3%, сообщила телерадиокорпорация NOS.
"На парламентских выборах проголосовали 76,3%", - сообщил телеканал.
На парламентских выборах в ноябре 2023 года этот показатель составил 77,7%.
Досрочные выборы в парламент Нидерландов
прошли в среду. В них приняли участие 27 политических партий. Согласно первым данным exit poll, социально-либеральная партия "Демократы 66" (D66) лидирует на выборах с 27 депутатскими местами. На втором месте - крайне правая Партия свободы (PVV) Герта Вилдерса
с 25 местами. Правящая Народная партия за свободу и демократию (VVD) получает 23 мандата, левый блок "Зеленые левые"/Партия труда (GroenLinks-PvdA) - 20, "Христианско-демократический призыв" (CDA) - 19.
На парламентских выборах в Нидерландах применяется пропорциональная избирательная система с "открытыми" списками кандидатов в рамках 20 избирательных округов. Таким образом, любая партия, набравшая не менее 0,67% голосов, получает место в парламенте. Для получения парламентского большинства партия должна получить 76 депутатских мест из 150. Поскольку в парламенте представлены десять или более фракций, такая фрагментация делает практически невозможным получение одной партией 76 мест. Поэтому для получения большинства в парламенте Нидерландов необходима коалиция с участием нескольких партий.