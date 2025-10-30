Вучич прокомментировал признание Сирией независимости Косово

БЕЛГРАД, 30 окт – РИА Новости. Власти Сирии признали независимость самопровозглашенной республики Косово, потому что находятся под влиянием Турции и это было ожидаемо, заявил президент Сербии Александр Вучич.
"Ожидаемо признание Сирии. Сейчас нам ясно, сколько значил свободолюбивый подход (экс-президента Башара – ред.) Асада, пока он был во главе Сирии. Ясно, что когда приходит кто-то, кто под огромным влиянием Турции, тогда можно заметить, что такое ожидаемо", - заявил Вучич журналистам в ходе визита в Узбекистан, трансляцию вело агентство Танюг.
Глава сербского государства отметил, что во вторник в Эр-Рияде во время признания независимости самопровозглашенной республики на форуме находился глава МИД Сербии Марко Джурич, как и год назад его присутствие в турецкой Анталье не помешало Судану признать Косово. По словам Вучича в этих событиях он видит "одинаковый почерк".
Косовоалбанский "президент" Вьоса Османи накануне поблагодарила власти в Эр-Рияде и лично наследного принца Саудовской Аравии и премьер-министра Мухаммеда бен Сальмана за признание Сирией независимости самопровозглашенной республики Косово. Он организовал и участвовал в трехсторонней встрече с Османи и президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа.
Вучич в начале октября призвал ООН отреагировать в связи с поставкой Анкарой БПЛА самопровозглашенной республике Косово, а Турцию - соблюдать резолюцию СБ ООН и другие международные нормы и прекратить вооружение Приштины. Он тогда сказал, что его ужасает поведение Турции и вооружение Приштины, выступив с утверждением, что Турция не хочет стабильности Западных Балкан и мечтает о воссоздании Османской империи.
Косовоалбанский "премьер" с техническим мандатом Альбин Курти объявил 8 октября, что Приштина получила из Турции тысячи боевых дронов-камикадзе Skydagger RTF-15, поставка которых планировалась на январь 2026 года, но произошла на три месяца раньше.
Начальник генштаба Сербии генерал Милан Мойсилович в тот же день выразил протест командующему контингентом НАТО в Косово (KFOR) турецкому генерал-майору Озкану Улуташу из-за поставки косовоалбанским властям дронов-камикадзе из Турции.