Рейтинг@Mail.ru
Вучич прокомментировал признание Сирией независимости Косово - РИА Новости, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:02 30.10.2025
https://ria.ru/20251030/vuchich-2051969513.html
Вучич прокомментировал признание Сирией независимости Косово
Вучич прокомментировал признание Сирией независимости Косово - РИА Новости, 30.10.2025
Вучич прокомментировал признание Сирией независимости Косово
Власти Сирии признали независимость самопровозглашенной республики Косово, потому что находятся под влиянием Турции и это было ожидаемо, заявил президент Сербии РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T22:02:00+03:00
2025-10-30T22:02:00+03:00
в мире
турция
сирия
косово
александр вучич
марко джурич
мухаммед бен сальман
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991657036_0:1:3086:1737_1920x0_80_0_0_6106ca313a50f5f5093ee618208eb75b.jpg
https://ria.ru/20251029/siriya-2051632675.html
https://ria.ru/20250826/politika-2037668724.html
https://ria.ru/20251009/serbiya-2047394083.html
турция
сирия
косово
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991657036_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_0b681a603c7c33da02194a4c6e241915.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, сирия, косово, александр вучич, марко джурич, мухаммед бен сальман, оон, нато, f-15se
В мире, Турция, Сирия, Косово, Александр Вучич, Марко Джурич, Мухаммед бен Сальман, ООН, НАТО, F-15SE
Вучич прокомментировал признание Сирией независимости Косово

Вучич заявил, что Сирия признала независимость Косово под влиянием Турции

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГРАД, 30 окт – РИА Новости. Власти Сирии признали независимость самопровозглашенной республики Косово, потому что находятся под влиянием Турции и это было ожидаемо, заявил президент Сербии Александр Вучич.
МИД Сирии сообщил в среду, что Дамаск официально признал Косово как суверенное государство.
Флаг Косово в Приштине - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Сирия признала Косово независимым государством
29 октября, 19:13
«

"Ожидаемо признание Сирии. Сейчас нам ясно, сколько значил свободолюбивый подход (экс-президента Башара – ред.) Асада, пока он был во главе Сирии. Ясно, что когда приходит кто-то, кто под огромным влиянием Турции, тогда можно заметить, что такое ожидаемо", - заявил Вучич журналистам в ходе визита в Узбекистан, трансляцию вело агентство Танюг.

Глава сербского государства отметил, что во вторник в Эр-Рияде во время признания независимости самопровозглашенной республики на форуме находился глава МИД Сербии Марко Джурич, как и год назад его присутствие в турецкой Анталье не помешало Судану признать Косово. По словам Вучича в этих событиях он видит "одинаковый почерк".
Косовоалбанский "президент" Вьоса Османи накануне поблагодарила власти в Эр-Рияде и лично наследного принца Саудовской Аравии и премьер-министра Мухаммеда бен Сальмана за признание Сирией независимости самопровозглашенной республики Косово. Он организовал и участвовал в трехсторонней встрече с Османи и президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа.
Вучич в начале октября призвал ООН отреагировать в связи с поставкой Анкарой БПЛА самопровозглашенной республике Косово, а Турцию - соблюдать резолюцию СБ ООН и другие международные нормы и прекратить вооружение Приштины. Он тогда сказал, что его ужасает поведение Турции и вооружение Приштины, выступив с утверждением, что Турция не хочет стабильности Западных Балкан и мечтает о воссоздании Османской империи.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Лавров и Вучич обсудили ситуацию в Косово
26 августа, 14:44
Косовоалбанский "премьер" с техническим мандатом Альбин Курти объявил 8 октября, что Приштина получила из Турции тысячи боевых дронов-камикадзе Skydagger RTF-15, поставка которых планировалась на январь 2026 года, но произошла на три месяца раньше.
Начальник генштаба Сербии генерал Милан Мойсилович в тот же день выразил протест командующему контингентом НАТО в Косово (KFOR) турецкому генерал-майору Озкану Улуташу из-за поставки косовоалбанским властям дронов-камикадзе из Турции.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Вучич призвал ООН отреагировать на поставку Турцией дронов Косово
9 октября, 22:09
 
В миреТурцияСирияКосовоАлександр ВучичМарко ДжуричМухаммед бен СальманООННАТОF-15SE
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала