Вучич прокомментировал признание Сирией независимости Косово

«

"Ожидаемо признание Сирии. Сейчас нам ясно, сколько значил свободолюбивый подход (экс-президента Башара – ред.) Асада, пока он был во главе Сирии. Ясно, что когда приходит кто-то, кто под огромным влиянием Турции, тогда можно заметить, что такое ожидаемо", - заявил Вучич журналистам в ходе визита в Узбекистан, трансляцию вело агентство Танюг.