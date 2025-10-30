Рейтинг@Mail.ru
В Сумской области ликвидировали трех аргентинских наемников, пишут СМИ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:55 30.10.2025
В Сумской области ликвидировали трех аргентинских наемников, пишут СМИ
В Сумской области ликвидировали трех аргентинских наемников, пишут СМИ
Трое аргентинских наемников ВСУ были ликвидированы во время первого же боя в Сумской области, сообщил телеканал TN. РИА Новости, 30.10.2025
В Сумской области ликвидировали трех аргентинских наемников, пишут СМИ

В Сумской области ликвидировали 3 аргентинских наемников во время первого боя

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 30 окт - РИА Новости. Трое аргентинских наемников ВСУ были ликвидированы во время первого же боя в Сумской области, сообщил телеканал TN.
"Трое аргентинцев, воевавших на стороне Украины, погибли... Они присоединились к украинской армии в середине сентября, и это была их первая штурмовая операция", - говорится в сообщении.
Речь идет о Хосе Адриане Гальярдо 53 лет, Ариэле Ачоре 25 лет и Марьино Франко 47 лет.
Вместе с ними также ликвидирован колумбийский наемник.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Военнослужащий ВС РФ совершает выстрел из переносного зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
ПВО уничтожила 14 беспилотников ВСУ над пятью регионами России
