В Сумской области ликвидировали трех аргентинских наемников, пишут СМИ
Трое аргентинских наемников ВСУ были ликвидированы во время первого же боя в Сумской области, сообщил телеканал TN. РИА Новости, 30.10.2025
