Economist назвал сумму, которая потребуется Киеву для продолжения конфликта - 30.10.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
21:27 30.10.2025
Economist назвал сумму, которая потребуется Киеву для продолжения конфликта
Киеву понадобится еще 389 миллиардов долларов для покрытия расходов, если он продолжит вести конфликт против России еще четыре года, отмечает журнал Economist. РИА Новости, 30.10.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
сергей лавров
нато
украина
россия
киев
в мире, украина, россия, киев, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Сергей Лавров, НАТО
Economist назвал сумму, которая потребуется Киеву для продолжения конфликта

Economist: Киеву потребуется $389 млрд для покрытия расходов еще на 4 года

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Киеву понадобится еще 389 миллиардов долларов для покрытия расходов, если он продолжит вести конфликт против России еще четыре года, отмечает журнал Economist.
"Украине понадобится примерно 389 миллиардов долларов в виде финансов и вооружения в течение четырех лет с 2026 по 2029 годы, в основном из Европы", - посчитал журнал.
По информации издания, траты на обеспечение обороны Украины повышались примерно на 20% в год за все время украинского конфликта. Журнал посчитал, что цифра в 389 миллиардов долларов включает такие нужды Киева, как "поддержку бюджета и некоторые затраты на восстановление" страны.
Economist уточняет, что если бы траты полностью легли на Европу, то Евросоюзу пришлось бы предоставить Украине 328 миллиардов долларов, а Великобритании - 61 миллиард долларов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Захарова раскрыла, как ВСУ пытаются замедлить продвижение российских войск
Вчера, 19:16
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
