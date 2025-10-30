https://ria.ru/20251030/vsu-2051966344.html
Economist назвал сумму, которая потребуется Киеву для продолжения конфликта
Economist назвал сумму, которая потребуется Киеву для продолжения конфликта - РИА Новости, 30.10.2025
Economist назвал сумму, которая потребуется Киеву для продолжения конфликта
Киеву понадобится еще 389 миллиардов долларов для покрытия расходов, если он продолжит вести конфликт против России еще четыре года, отмечает журнал Economist. РИА Новости, 30.10.2025
Economist назвал сумму, которая потребуется Киеву для продолжения конфликта
Economist: Киеву потребуется $389 млрд для покрытия расходов еще на 4 года