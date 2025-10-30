Рейтинг@Mail.ru
"Серьезный удар". Европа выступила с предупреждением о Красноармейске - РИА Новости, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:52 30.10.2025
https://ria.ru/20251030/vsu-2051950955.html
"Серьезный удар". Европа выступила с предупреждением о Красноармейске
"Серьезный удар". Европа выступила с предупреждением о Красноармейске - РИА Новости, 30.10.2025
"Серьезный удар". Европа выступила с предупреждением о Красноармейске
Потеря Красноармейска в ДНР обернется большими проблемами для ВСУ, пишет обозреватель Modern Diplomacy Сана Хан. РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T19:52:00+03:00
2025-10-30T19:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
украина
донецкая народная республика
владимир путин
вооруженные силы украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049292667_0:87:3018:1785_1920x0_80_0_0_e1401fe3c4ebd8199ae8631a24e1e78f.jpg
https://ria.ru/20251030/rossiya-2051859775.html
https://ria.ru/20251030/vs-2051877688.html
красноармейск
украина
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049292667_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_188b5098b3fb7672e770bfd5f72f8c4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноармейск, украина, донецкая народная республика, владимир путин, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Украина, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Россия
"Серьезный удар". Европа выступила с предупреждением о Красноармейске

Modern Diplomacy: потеря Красноармейска нанесет серьезный удар по ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Потеря Красноармейска в ДНР обернется большими проблемами для ВСУ, пишет обозреватель Modern Diplomacy Сана Хан.
"Если Красноармейск падет, <…> это нанесет серьезный удар по надеждам Украины восстановить позиции на поле боя до зимы. <…> Украина оказалась в ловушке сложного уравнения", — говорится в материале.
Французский военнослужащий во время учений НАТО - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
"Вдоль границ России". В США сделали заявление о войне Европы с Москвой
Вчера, 15:08
Автор публикации предположила, что битва за Красноармейск может стать поворотным моментом в кампании в зоне СВО.
Этот город — один из важнейших логистических узлов ВСУ в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Его освобождение позволит российским войскам фактически выйти к западным границам республики и продолжать наступление в Запорожской области.
В среду президент Владимир Путин заявил, что подразделения противника заблокированы в Красноармейске. По его словам, политическое руководство Украины должно принять решение о судьбе своих граждан, которые находятся в кольце. Сегодня он поручил Минобороны обеспечить проезд иностранных журналистов для посещения районов блокировки украинских войск. Командование готово при необходимости прекратить боевые действия там на пять-шесть часов, обеспечив коридоры беспрепятственного въезда и выезда групп представителей СМИ.
По оценке Верховного главнокомандующего, ситуация в зоне спецоперации складывается благоприятно для российских войск: они действуют активно и наступают на всех участках.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Россия готова прекратить бои в районах блокировки ВСУ на пять-шесть часов
Вчера, 16:22
 
Специальная военная операция на УкраинеКрасноармейскУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала