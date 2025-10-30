"Серьезный удар". Европа выступила с предупреждением о Красноармейске

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Потеря Красноармейска в ДНР обернется большими проблемами для ВСУ, пишет обозреватель Modern Diplomacy Сана Хан.
"Если Красноармейск падет, <…> это нанесет серьезный удар по надеждам Украины восстановить позиции на поле боя до зимы. <…> Украина оказалась в ловушке сложного уравнения", — говорится в материале.
Автор публикации предположила, что битва за Красноармейск может стать поворотным моментом в кампании в зоне СВО.
Этот город — один из важнейших логистических узлов ВСУ в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Его освобождение позволит российским войскам фактически выйти к западным границам республики и продолжать наступление в Запорожской области.
В среду президент Владимир Путин заявил, что подразделения противника заблокированы в Красноармейске. По его словам, политическое руководство Украины должно принять решение о судьбе своих граждан, которые находятся в кольце. Сегодня он поручил Минобороны обеспечить проезд иностранных журналистов для посещения районов блокировки украинских войск. Командование готово при необходимости прекратить боевые действия там на пять-шесть часов, обеспечив коридоры беспрепятственного въезда и выезда групп представителей СМИ.
По оценке Верховного главнокомандующего, ситуация в зоне спецоперации складывается благоприятно для российских войск: они действуют активно и наступают на всех участках.