ВС России за сутки уничтожили до 510 военных ВСУ в зоне действия "Центра"

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили за сутки до 510 военнослужащих ВСУ в зоне своей ответственности, только в боях за Красноармейск - более 180, сообщило в четверг Минобороны РФ.