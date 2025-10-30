https://ria.ru/20251030/vsu-2051812745.html
ВС России за сутки уничтожили до 510 военных ВСУ в зоне действия "Центра"
ВС России за сутки уничтожили до 510 военных ВСУ в зоне действия "Центра" - РИА Новости, 30.10.2025
ВС России за сутки уничтожили до 510 военных ВСУ в зоне действия "Центра"
Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили за сутки до 510 военнослужащих ВСУ в зоне своей ответственности, только в боях за Красноармейск - более... РИА Новости, 30.10.2025
