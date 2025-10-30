ВСУ делают ставку на БПЛА вместо стрелковых боев, сообщил российский боец

"Противник, видимо, учится работать с БПЛА - "Баба-яга" (тяжелый дрон ВСУ-ред.), "глаза" (дрон для разведки - ред.), FPV, дроны-сбросники, все что угодно. Это сейчас у них в приоритете. Но по факту это сказывается на боевых действиях: стрелять они толком не могут, сноровки и опыта не хватает", - отметил военнослужащий.