ВСУ делают ставку на БПЛА вместо стрелковых боев, сообщил российский боец - РИА Новости, 30.10.2025
06:00 30.10.2025
ВСУ делают ставку на БПЛА вместо стрелковых боев, сообщил российский боец
ВСУ делают ставку на БПЛА вместо стрелковых боев, сообщил российский боец

Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба-яга"
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба-яга". Архивное фото
ДОНЕЦК, 30 окт - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Восток" отмечают, что украинские формирования все чаще делают ставку на применение беспилотных аппаратов вместо ведения стрелковых боев, сообщил РИА Новости стрелок подразделения с позывным "Ученый".
"Опорник БПЛА нужно было забрать, закрепиться и уйти. На опорниках оказались ВСУ. Стрелкового боя у них нет элементарно. То есть, если мы учимся работать слаженно, взаимодействовать даже при перемешивании групп, то у них такого нет", - рассказал "Ученый".
По его словам, противник все больше делает упор на использование беспилотных систем различных типов.
"Противник, видимо, учится работать с БПЛА - "Баба-яга" (тяжелый дрон ВСУ-ред.), "глаза" (дрон для разведки - ред.), FPV, дроны-сбросники, все что угодно. Это сейчас у них в приоритете. Но по факту это сказывается на боевых действиях: стрелять они толком не могут, сноровки и опыта не хватает", - отметил военнослужащий.
Специальная военная операция на Украине
 
 
