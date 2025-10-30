https://ria.ru/20251030/vsu-2051693337.html
ВСУ делают ставку на БПЛА вместо стрелковых боев, сообщил российский боец
ДОНЕЦК, 30 окт - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Восток" отмечают, что украинские формирования все чаще делают ставку на применение беспилотных аппаратов вместо ведения стрелковых боев, сообщил РИА Новости стрелок подразделения с позывным "Ученый".
"Опорник БПЛА нужно было забрать, закрепиться и уйти. На опорниках оказались ВСУ
. Стрелкового боя у них нет элементарно. То есть, если мы учимся работать слаженно, взаимодействовать даже при перемешивании групп, то у них такого нет", - рассказал "Ученый".
По его словам, противник все больше делает упор на использование беспилотных систем различных типов.
"Противник, видимо, учится работать с БПЛА - "Баба-яга" (тяжелый дрон ВСУ-ред.), "глаза" (дрон для разведки - ред.), FPV, дроны-сбросники, все что угодно. Это сейчас у них в приоритете. Но по факту это сказывается на боевых действиях: стрелять они толком не могут, сноровки и опыта не хватает", - отметил военнослужащий.