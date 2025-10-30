ВСУ оставили "сюрпризы" на подходе к Егоровке, рассказал боец

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Российский военнослужащий с позывным "Зуб" на видео Минобороны РФ рассказал о "сюрпризах" ВСУ, с которыми столкнулись бойцы ВС РФ при освобождении Егоровки в Днепропетровской области.

"Лесополки были сожжённые — противник подготовился заранее и оставил "сюрпризы" на позициях. Всё это надо аккуратно обходить и проверять: под ноги смотреть постоянно, осматривать проходы, углы, двери. Дверь сначала толкаем каким-то предметом или протягиваем верёвку за угол, чтобы убедиться, что внутри нет засады. Враг может отойти и заминировать позиции", - отметил боец ВС РФ с позывным "Зуб".