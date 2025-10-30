https://ria.ru/20251030/vsu-2051687866.html
ВСУ оставили "сюрпризы" на подходе к Егоровке, рассказал боец
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Россия, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Российский военнослужащий с позывным "Зуб" на видео Минобороны РФ рассказал о "сюрпризах" ВСУ, с которыми столкнулись бойцы ВС РФ при освобождении Егоровки в Днепропетровской области.
Гвардейцы 64-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Восток" освободили населённый пункт Егоровка, продвигаясь вдоль левого берега реки Янчур, ранее сообщило военное ведомство.
"Лесополки были сожжённые — противник подготовился заранее и оставил "сюрпризы" на позициях. Всё это надо аккуратно обходить и проверять: под ноги смотреть постоянно, осматривать проходы, углы, двери. Дверь сначала толкаем каким-то предметом или протягиваем верёвку за угол, чтобы убедиться, что внутри нет засады. Враг может отойти и заминировать позиции", - отметил боец ВС РФ с позывным "Зуб".
Он добавил, что противник часто поджигает местность, однако сейчас бойцам ВС РФ везет, потому что погодные условия (осень, частый дождь и туман) мешают ВСУ действовать.